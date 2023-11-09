Деякі чаї, зокрема, зелений, чорний, білий, пуер і улун, за рахунок вмісту антиоксидантів і різних рослинних сполук, допомагають позбутися жиру на животі.

Проте, дієтологи уточнюють, ключове слово тут – допомагають. Оскільки не існує жодної їжі чи напоїв, які могли б самі собою позбавляти людину так званого вісцерального жиру.

Саме його вважають більш небезпечним, ніж інші жирові відкладення. Занадто велика кількість вісцерального жиру може призвести до ризику виникнення хвороб серця або діабету.

Зараз дивляться

Дієтологиня Олівія Тарантіно, посилаючись на авторитетних дослідників і їхні наукові роботи, виокремила п’ять чаїв, які допомагають спалювати жир на животі.

Зелений чай – найефективніший

Тарантіно посилається на дослідження 2022 року, опубліковане в Міжнародному журналі досліджень навколишнього середовища та громадського здоров’я, яке встановило, що люди, котрі випивали чотири і більше чашок зеленого чаю на день, мали на 44% менший ризик розвитку абдомінального ожиріння, ніж люди, які взагалі не пили зелений чай.

Більшість властивостей зеленого чаю зумовлені наявністю у його складі поліфенолів та підгрупи цих поліфенолів – катехінів.

Дослідники принагідно зазначили, що катехіни є і в інших видах чаю, але зелений чай має найвищу концентрацію цих рослинних сполук, які прискорюють метаболізм.

Чай улун – зів’яле листя

Чай улун виготовляється з того самого листя, що й зелений і чорний чаї, але для улуна листя висушують на сонці, доки воно не зів’яне та не згорнеться.

Дослідження показують, що чай улун також містить поліфеноли, які прискорюють метаболізм і зменшують абдомінальний жир.

Так, дослідження 2020 року, проведене Університетом Цукуби, встановило, що чай улун збільшив розщеплення вісцерального жиру приблизно на 20%, і це відбувалося, коли учасники експерименту спали.

Чорний чай – три чашки щодня

Усі типи чорного чаю впливають позитивно на метаболічні процеси та сприяють зменшенню вісцерального жиру.

І теж за рахунок поліфенолів, що містяться у їхньому складі.

Учасники дослідження 2014 року, опублікованого в Food & Function, які випивали три чашки чорного чаю щодня протягом трьох місяців, втратили більше ваги та помітніше зменшили окружність талії, ніж ті, хто не пив чай.

Білий чай – найменш оброблений

Білий чай – найбільш делікатний і найменш оброблений вид чаю.

Встановлено, що білий чай разом із зеленим і улуном прискорює метаболізм і посилює окислення жиру, що може допомогти в загальній втраті ваги і зменшенні шару вісцерального жиру в ділянці живота.

Чай пуер – китайський ферментований напій

Один із видів ферментованого китайського чорного чаю називається чай пуер. Кілька досліджень різних років пов’язують його із втратою ваги або зменшенням вісцерального жиру.

Так, дослідження 2014 року, опубліковане в Phytotherapy Research, показало, що чоловіки з метаболічним синдромом, які пили чай пуер, змогли досягти зниження об’єму жиру та індексу маси тіла.

Такий же результат отримала і група інших дослідників, які проводили аналогічний науковий експеримент у Японії.

Джерело: Eat Tthis, Not That