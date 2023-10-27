Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому трав’яний чай робуш має стати обов’язковим напоєм у нашому щоденному раціоні.

– Робуш дійсно настільки корисний, настільки благотворно впливає на процес оздоровлення всього організму, що просто дивно, що багато хто про нього практично нічого не знає, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, робуш, який можна придбати практично в кожному маркеті за цілком прийнятною ціною, справжнє джерело таких украй важливих для здоров’я мікроелементів, як калій, кальцій, залізо, фтор, мідь, натрій.

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Сімейний лікар стверджує, що регулярне вживання трав’яного чаю робуш:

уповільнює окислювальні процеси, тобто старіння організму;

прискорює обмін речовин;

за рахунок вмісту аспалатину здатний ефективно спалювати жир і розщеплювати вуглеводи;

застосовується як попередження розвитку онкологічних патологій.

За словами медика, оскільки робуш не містить кофеїну, він цілком придатний як для людей, які страждають на цукровий діабет, так і для вагітних і мам, які годують груддю.

До речі, відсутність кофеїну в складі – причина того, що цей чай можна спокійно пити ввечері, перед сном, оскільки він не розбурхає нервову систему.

Людмила Сердюк також уточнила, що робуш практично не має протипоказань. Цим напоєм можна насолоджуватися навіть людям із порушеннями роботи сечостатевої системи.