Включение красного мяса или жирных молочных продуктов в рацион мало влияет на состояние здоровья, если придерживаться диеты с высоким содержанием фруктов, овощей, орехов, бобовых и рыбы.

Исследование, недавно опубликованное в European Heart Journal, фактически реабилитировало продукты, которые считались однозначно вредными.

Исследование охватило 80 стран. Было замечено, что диеты, богатые фруктами, овощами, орехами, бобовыми и рыбой снижают вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и риск ранней смерти. Включение или исключение красного мяса существенно не изменило эти результаты.

— Мы доказали, что приоритетом должно быть увеличение количества защитных продуктов, таких как орехи, овощи, рыба, а не ограничение молочных продуктов и красного мяса, — сказал автор исследования, доктор Эндрю Менте из Канады.

По его утверждению, современная наука о питании показывает, что молочные продукты, особенно цельные жиры, могут защитить от высокого кровяного давления и метаболического синдрома.

В исследовании изучалась взаимосвязь между новой диетой и состоянием здоровья.

Оценка здорового питания была составлена ​​на основе шести продуктов, каждый из которых связан с долголетием.

Диета PURE включала 2-3 порции фруктов в день, 2–3 порции овощей в день, 3-4 порции бобовых в неделю, 7 порций орехов в неделю, 2-3 порции рыбы в неделю и 14 порций молочных продуктов (в основном жирных, за исключением сливочного масла и взбитых сливок) в неделю. Добавление мяса никак не влияло на результаты.

Связь между здоровым питанием и состоянием здоровья была подтверждена в пяти независимых исследованиях, в которых приняли участие в общей сложности 96 955 пациентов.

— Новые результаты в сочетании с предыдущими отчетами требуют переоценки неумолимых рекомендаций по питанию, — сказал Дариуш Мозаффарян из Университета Тафтса в Бостоне.

Источник: SciTechDaily