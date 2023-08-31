Включення червоного м’яса або жирних молочних продуктів до раціону мало впливає на стан здоров’я, якщо дотримуватися дієти з високим вмістом фруктів, овочів, горіхів, бобових і риби.

Дослідження, нещодавно опубліковане в European Heart Journal, фактично реабілітувало продукти, які вважалися однозначно шкідливими.

Дослідження охопило 80 країн. Було помічено, що дієти, багаті на фрукти, овочі, горіхи, бобові та рибу, знижують ймовірність серцево-судинних захворювань і ризик ранньої смертності. Включення або виключення червоного м’яса істотно не змінило ці результати.

– Ми встановили, що пріоритетом має бути збільшення кількості захисних продуктів, таких як горіхи, овочі, риба, а не обмеження молочних продуктів і червоного м’яса, – сказав автор дослідження, доктор Ендрю Менте з Канади.

За його твердженням, сучасна наука про харчування показує, що молочні продукти, особливо цільні жири, можуть захистити від високого кров’яного тиску і метаболічного синдрому.

У дослідженні вивчався взаємозв’язок між новою дієтою і станом здоров’я.

Оцінка здорового харчування була складена на основі шести продуктів, кожен з яких пов’язаний з довголіттям.

Дієта PURE містила 2-3 порції фруктів на день, 2-3 порції овочів на день, 3-4 порції бобових на тиждень, 7 порцій горіхів на тиждень, 2-3 порції риби на тиждень і 14 порцій молочних продуктів (в основному цільножирних, за винятком вершкового масла і збитих вершків) на тиждень. Додавання м’яса ніяк не впливало на результати.

Зв’язок між показником здорового харчування і станом здоров’я було підтверджено в п’яти незалежних дослідженнях, у яких взяли участь загалом 96 955 пацієнтів.

– Нові результати в поєднанні з попередніми звітами вимагають переоцінки невблаганних рекомендацій щодо харчування, – сказав Даріуш Мозаффарян з Університету Тафтса у Бостоні.

Джерело: SciTechDaily