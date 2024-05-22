Ученые из Великобритании выявили, что употребление пищевых добавок с рыбьим жиром повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Влияние рыбьего жира на сердце: исследование

Ученые в течение 12 лет следили за здоровьем 415 737 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

По словам самих участников, 31,5% из них регулярно принимали добавки с рыбьим жиром.

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Когда рыбий жир вредит

В результате у участников, не имевших ранее сердечно-сосудистых заболеваний, но употреблявших Омега-3, на 13% повысился риск развития фибрилляции предсердий — нерегулярного сердцебиения. Кроме того, у них на 5 % возрастал риск инсульта.

У женщин со здоровым сердцем выявили на 6% больше рисков сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности.

Чем полезен рыбий жир

Для мужчин и пожилых людей добавки Омега-3 полезны. Они снижают риск ухудшения состояния здоровья и смерти на 7% и 11% соответственно.

У людей, которые уже страдали болезнями сердца, прием рыбьего жира снизил риск фибрилляции на 15%. Также у них стало на 9% меньше шансов умереть от сердечной недостаточности.

Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для установления точных механизмов влияния Омега-3 на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: BMJ Medicine