Популярный десерт изучали диетологи Гарвардского университета.

Результаты исследований их озадачили: оказалось, что мороженое — продукт с большим количеством сахара и начищенных жиров может… противостоять диабету.

Ученые начали дополнительно собирать данные, проводить тесты, анализировать результаты предыдущих экспериментов — возможно, где-то закралась ошибка. Нет!

Очень красноречивым стали результаты одного длительного исследования.

Было установлено, что у мужчин, которые ежедневно употребляли две или более порций нежирного или совсем обезжиренного молока, риск возникновения диабета был на 22% ниже, чем у тех, кто отказался от молочных продуктов.

Это не удивительно. Но… В то же время обнаружили, что мужчины, которые ели две и более порций мороженого в неделю, имели идентичные результаты.

Объяснить это ученым пока не удалось.

Как и то, почему известный блогер Энтони Говард-Кроу избавился от 32 килограммов и существенно улучшил анализы крови после употребления в течение 100 дней только мороженого и протеиновых добавок.

Несколько лет назад появилась диссертация докторанта Гарвардского университета Андреса Ардисона Кората, посвященная связи между употреблением молочных продуктов и появлением хронических заболеваний.

В диссертации есть утверждение, подкрепленное экспериментом, что употребление диабетиками полчашки мороженого в день может снизить риск возникновения у них проблем с сердцем.

Исследования в этой области продолжаются. Но до сих пор никто не опроверг и никто не доказал ошибочность выводов гарвардских диетологов.

Источник: The Atlantic