Многие мамы запрещают своим детям есть мороженое, потому что на следующий день после употребления холодного у ребенка начинает болеть горло, сипнет голос, забивается нос. Они в отчаянии спрашивают доктора Комаровского, что делать: не давать мороженое, или искать какой-то выход.

Выход есть, радостно говорит Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

— Горло после мороженого болит, если есть его редко, — сказал педиатр. — Вот если съели один раз в месяц, горло будет болеть, а если не запрещать ребенку есть мороженое, а категорически разрешить, то все можно нормализовать. Только нужно строго придерживаться моих советов.

Если у ребенка или взрослого от употребления холодного (мороженое, напитки, вода) сразу начинает болеть горло и закладывает нос, значит в носоглотке есть хроническое воспаление. Действие холода активизирует бактерии, которые поселились в горле и определяют проблемы с местным иммунитетом.

В таком случае нужно употреблять мороженое часто. Более того, три раза в день!

Значит так, покупаете килограмм мороженого и кладете в холодильник. Утром, днем и вечером подзываете ребенка и даете ему мороженое по схеме:

Первая неделя: положить в рот одну чайную ложечку мороженого, закрыть рот и не глотать (!) сразу, а подержать во рту, считая до 10.

Вторая неделя: положить в рот две чайные ложечки мороженого, закрыть рот и не глотать (!) сразу, а подержать во рту, считая до 10.

Третья неделя: положить в рот три чайные ложечки мороженого, закрыть рот и не глотать (!) сразу, а подержать во рту, считая до 10.

Через месяц ребенок должен съедать по пол порции мороженого три раза в день. А позже — сколько угодно.

Можно вместо мороженого сделать холодные леденцы из компота, который наливаете в формы для льда, вставляете в каждую ячейку зубочистку и замораживаете в морозилке, советует Комаровский. Такой фруктовый лед ребенок должен сосать три раза в день.

Употребляя холод, мы постепенно приучаем слизистую к холоду, активизируем кровообращение в носоглотке.

Это самый эффективный способ лечения хронического тонзиллита у взрослых и детей, считает Комаровский.

Источник: Евгений Комаровский