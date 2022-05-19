Багато мам забороняють своїм дітям їсти морозиво, бо наступного дня після вживання холодного у дитини починає боліти горло, сідає голос, забивається ніс. Вони у розпачі запитують доктора Комаровського, що робити: не давати морозиво, чи шукати який-небудь вихід?

Вихід є, радісно оголошує Євген Комаровський на своєму каналі на YouTube.

– Горло після морозива болить, якщо його їдять рідко, – сказав педіатр. — Ось якщо з’їли один раз на місяць, горло болітиме, а якщо не забороняти дитині їсти морозиво, а категорично дозволити, то все можна нормалізувати. Тільки треба суворо дотримуватися моїх порад.

Якщо у дитини або дорослого після вживання холодного (морозиво, напої, вода) відразу починає боліти горло і закладає ніс, то в носоглотці є хронічне запалення. Дія холоду активізує бактерії, які оселилися у горлі та визначають проблеми з місцевим імунітетом.

У такому випадку потрібно вживати морозиво часто. Більше того, тричі на день!

Значить так, купуєте кілограм морозива і кладете у холодильник. Вранці, вдень та ввечері кликаєте дитину і даєте їй морозиво за схемою:

Перший тиждень: покласти в рот одну чайну ложечку морозива, закрити рота і не ковтати (!) відразу, а потримати в роті, рахуючи до 10.

Другий тиждень: покласти в рот дві чайні ложечки морозива, закрити рота і не ковтати (!) відразу, а потримати в роті, рахуючи до 10.

Третій тиждень: покласти в рот три чайні ложечки морозива, закрити рота і не ковтати (!) відразу, а потримати в роті, рахуючи до 10.

Через місяць дитина повинна з’їдати по пів порції морозива тричі на день. А пізніше – скільки завгодно.

Можна замість морозива зробити холодні льодяники з компоту, який наливаєте у форми для льоду, вставляєте в кожну ємність зубочистку та заморожуєте у морозилці, радить Комаровський. Такий фруктовий лід дитина повинна смоктати тричі на день.

Вживаючи холод, ми поступово привчаємо слизову оболонку до холоду, активізуємо кровообіг у носоглотці.

Це найефективніший спосіб лікування хронічного тонзиліту у дорослих та дітей, вважає Комаровський.

Джерело: Євген Комаровський