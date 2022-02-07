Бліда шкіра у дитини може сигналізувати про бактеріальну інфекцію.

Про це розповів лікар Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів.

– Блідість шкіри – дуже специфічний симптом, що означає спазм судин, а спазм судин – це часта реакція на токсини, які виділяють бактерії, – розповів Євген Комаровський.

За його словами, потрібно уважно стежити за станом здоров’я дитини, особливо коли вона хворіє, і реагувати на будь-які зміни.

Наразі штам коронавірусу Омікрон почали частіше діагностувати у дітей, зокрема, за останню добу захворіло понад 2 тис. неповнолітніх.

Ознаки вірусу у дітей – висока температура (до трьох діб), нежить та біль у горлі.

Попри думку, що хвороба найчастіше протікає у легкій формі, у дітей можуть бути й ускладнення. Тож варто бути уважними. Підлітків віком від 12 років потрібно вчасно вакцинувати від коронавірусу.