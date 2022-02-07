Бліда шкіра у дитини може сигналізувати про бактеріальну інфекцію.
Про це розповів лікар Євген Комаровський в ефірі одного з українських телеканалів.
– Блідість шкіри – дуже специфічний симптом, що означає спазм судин, а спазм судин – це часта реакція на токсини, які виділяють бактерії, – розповів Євген Комаровський.
За його словами, потрібно уважно стежити за станом здоров’я дитини, особливо коли вона хворіє, і реагувати на будь-які зміни.
Наразі штам коронавірусу Омікрон почали частіше діагностувати у дітей, зокрема, за останню добу захворіло понад 2 тис. неповнолітніх.
Ознаки вірусу у дітей – висока температура (до трьох діб), нежить та біль у горлі.
Попри думку, що хвороба найчастіше протікає у легкій формі, у дітей можуть бути й ускладнення. Тож варто бути уважними. Підлітків віком від 12 років потрібно вчасно вакцинувати від коронавірусу.