Бледность кожи у ребенка может сигнализировать о бактериальной инфекции.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире одного из украинских телеканалов.

— Бледность кожи — очень специфический симптом, означающий спазм сосудов, а спазм сосудов — это частая реакция на токсины, которые выделяют бактерии, — рассказал Евгений Комаровский.

По его словам, нужно внимательно следить за состоянием здоровья ребенка, особенно когда он болеет, и реагировать на любые изменения.

Сейчас штамм коронавируса Омикрон стали чаще диагностировать у детей, в частности, за последние сутки заболели более 2 тыс. несовершеннолетних.

Признаки вируса у детей — высокая температура (до трех суток), насморк и боль в горле.

Несмотря на мнение, что болезнь чаще всего протекает в легкой форме, у детей могут быть и осложнения. Поэтому стоит быть внимательными. Подростков старше 12 лет нужно вовремя вакцинировать от коронавируса.