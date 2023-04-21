Популярний десерт вивчали дієтологи Гарвардського університету.

Результати досліджень їх спантеличили: виявилося, що морозиво – продукт із великою кількістю цукру і насичених жирів може… протистояти діабету.

Учені почали збирати додаткові дані, проводити тести, аналізувати результати попередніх експериментів – можливо, десь закралася помилка. Ні!

Дуже красномовними стали результати одного довготривалого дослідження.

Було встановлено, що у чоловіків, які щодня вживали дві чи більше порцій нежирного чи зовсім знежиреного молока, ризик виникнення діабету був на 22% нижчим, ніж у тих, хто відмовився від молочних продуктів.

Це не дивно. Але… Водночас виявили, що чоловіки, які їли дві та більше порцій морозива на тиждень, мали такі самі результати.

Пояснити це вченим поки що не вдалося.

Як і те, чому відомий блогер Ентоні Говард-Кроу позбувся 32 кілограмів і суттєво покращив аналізи крові після вживання протягом 100 днів лише морозива та протеїнових добавок.

Декілька років тому з’явилася дисертація докторанта Гарвардського університету Андреса Ардісона Кората, присвячена зв’язку між вживанням молочних продуктів і появою хронічних захворювань.

У дисертації є твердження, підкріплене експериментом, що вживання діабетиками пів чашки морозива на день може знизити ризик виникнення у них проблем із серцем.

Дослідження у цій сфері продовжуються. Але й досі ніхто не спростував і ніхто не довів хибність висновків гарвардських дієтологів.

Джерело: The Atlantic