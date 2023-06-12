Многие люди в Украине покупают лекарства для запасов. Однако некоторые препараты могут таким образом испортиться в домашней аптечке. Что делать, если у лекарства вышел срок годности и можно ли их употреблять – читайте в материале.

Сколько времени можно принимать лекарство по истечении срока годности

Провизор Марьяна Олейник отмечает, что когда у лекарств выходит срок годности, они теряют свою эффективность. Именно поэтому не нужно экспериментировать в этом случае и сразу же сдать их на утилизацию в аптеку.

Вы ведь не едите просроченные продукты, так почему пьете просроченные таблетки?

Например, есть люди, страдающие артериальной гипертензией. Им нужно пить лекарство ежедневно (препараты, снижающие давление). Что будет, если использовать просрочку в этом случае? Начнется гипертонический криз, лекарство не будет действовать. Поэтому такие эксперименты проводить не стоит, потому что потом нужно будет лечиться от последствий.

Даже капли для растворения ушной серы имеют срок годности. После даты указанной на упаковке они перестают действовать.

Как правильно утилизировать просроченное лекарство

Лекарство, у которого истек срок годности, нужно сдавать на утилизацию, ведь они – опасные отходы. Поэтому во многих аптеках и поликлиниках работают стационарные пункты приема просроченных лекарств. Кроме этого, эксперт советует перебирать свою аптечку раз в полгода. А для того, чтобы проверить срок годности таблеток, нужно посмотреть на дату, указанную на упаковке.