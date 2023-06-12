Багато людей в Україні купують ліки про запас. Однак деякі препарати таким чином можуть зіпсуватися в домашній аптечці. Що робити, якщо у ліків вийшов термін придатності та чи можна їх вживати – читайте в матеріалі.

Скільки часу можна приймати ліки після закінчення терміну придатності

Провізорка Мар’яна Олійник зазначає що коли у ліків виходить термін придатності, вони втрачають свою ефективність. Саме тому не потрібно експериментувати у цьому випадку та потрібно одразу ж здати їх на утилізацію в аптеку.

Ви ж не їсте прострочені продукти, то чому п’єте прострочені таблетки?

Наприклад, є люди, які страждають на артеріальну гіпертензію. Їм потрібно пити ліки щодня (препарати, які знижуть тиск). Що буде, якщо вживати прострочку в цьому випадку? Почнеться гіпертонічний криз, ліки не будуть діяти. Тому такі експерименти проводити не варто, адже потім потрібно буде лікуватися від наслідків.

Навіть краплі для розчинення вушної сірки мають термін придатності. Після дати, зазначеної на упаковці, вони не діють.

Як правильно утилізувати прострочені ліки

Ліки, у яких вийшов термін придатності, потрібно здавати на утилізацію, адже вони є небезпечними відходами. Тому у багатьох аптеках та поліклініках працюють стаціонарні пункти приймання прострочених ліків. Крім цього, експерт радить перебирати свою аптечку раз на пів року. А для того, аби перевірити термін придатності таблеток, потрібно подивитися на дату, вказану на упаковці.