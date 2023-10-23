Вопрос, который волнует многих женщин — безопасен ли секс непосредственно перед началом менструации. Некоторые говорят, что такая вероятность вполне возможна, другие опровергают это мнение.

Именно поэтому Факты ICTV решили выяснить у гинеколога Ольги Роговец, можно ли забеременеть непосредственно перед месячными.

— Важно осознать, что менструальный цикл каждой женщины является уникальным, и даже если он регулярный, а секс перед месячными незащищенный, шанс на беременность все же существует, — говорит врач.

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Согласно данным многих исследований, организм женщины продуцирует яйцеклетки, которые могут созревать в разное время менструального цикла. Поэтому вероятность зачатия будет существовать не только в дни перед месячными, но и во время менструации.

Вот факторы, которые следует учитывать:

Сперматозоиды могут оставаться активными до 5-7 дней. Следовательно, если половой контакт происходит за несколько дней до овуляции и яйцеклетки оплодотворяются, беременность вполне возможна. В силу разных причин даже регулярный цикл меняется, поэтому овуляция может наступить раньше или позже, чем обычно. В некоторых случаях возможно созревание более одной яйцеклетки во время одного цикла.

Очень редко в середине цикла случается кровоточивость матки. Это также влияет на скорость передвижения сперматозоидов и яйцеклетки и увеличивает возможность зачатия. Стресс, болезни и изменения состояния здоровья способны отложить овуляцию на несколько дней позже.

— Итак, секс без средств защиты может привести к беременности, даже если вы уверены в своем менструальном цикле, — говорит Ольга Роговец.