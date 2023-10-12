На возможность зачатия влияет немало факторов. Один из них — окно фертильности, или овуляция. Этот период обычно длится примерно в середине менструального цикла, когда яйцеклетка из яичника высвобождается и готовится к оплодотворению спермой.

Но можно ли забеременеть после овуляции? Об этом рассказывает Фактам ICTV врач акушер-гинеколог Ольга Роговец.

— Сперма может оставаться жизнеспособной в женском организме от двух до четырех дней (а иногда до семи, по данным некоторых источников). Следовательно, если половой акт происходит без контрацепции даже несколько дней после овуляции, возможность зачатия существует. А еще повышаются шансы на беременность, если овуляция поздняя, или происходит в обоих яичниках в одном цикле, — говорит врач.

Факторы, которые влияют на зачатие

Регулярность менструального цикла;

качество спермы;

возраст женщины;

гормональные изменения;

воспалительные заболевания (эндометриоз или синдром поликистозных яичников, которые затрудняют зачатие);

психоэмоциональное состояние женщины.

Фертильность и возраст

Фертильный возраст женщины можно условно поделить на четыре репродуктивных стадии.

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Ранняя (от первых месячных до 20 лет). На этом этапе устанавливается менструальный цикл, овуляции продолжаются редко, гормональный уровень нестабилен. Если женщина в этот период ведет активную половую жизнь без защиты, вероятность беременности повышается.

Средняя (от 20 до 40 лет). Эта стадия характеризуется регулярным циклом и стабильным гормональным фоном. Это наиболее благоприятный период для беременности и рождения детей.

Поздняя (от 40 до 45 лет). В этот период гормональный фон становится неустойчивым, но цикл и овуляция остаются стабильными. Беременность возможна естественным путем, однако вынашивание и роды могут потребовать медицинской помощи.

— Если женщина до 35 лет хочет иметь ребенка, но не может забеременеть в течение 12 месяцев, она должна обратиться к врачу, — отмечает гинеколог.

Она добавляет, что именно специалист поможет найти причину бесплодия, выберет схему лечения и, при необходимости, методы ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий).

Как уменьшить шансы на непредвиденную беременность

Чтобы избежать нежелательной беременности, важно принять соответствующие методы контрацепции.

Презервативы. Это один из самых распространенных методов контрацепции. При правильном использовании презервативы могут защитить от незапланированных беременностей и половых инфекций.

Оральные контрацептивы. Это таблетки с гормонами, которые предотвращают овуляцию.

Спираль. Интраутериновое (внутриматочное) устройство устанавливается в матку врачом и защищает женщину от незапланированной беременности на несколько лет.

Инъекции и пластыри. Как и оральные контрацептивы, они содержат гормоны. Эффект защиты длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Метод Билингса заключается в отслеживании менструального цикла и отказе половых актов во время овуляции.

Хирургическое вмешательство. Если пара не планирует иметь детей в будущем, можно выбрать операционные методы контрацепции, такие как вазэктомия (для мужчин) или трубные лигации (для женщин). Эти методы необратимы.

— В любом случае лучше посоветоваться с врачом-гинекологом, который поможет выбрать именно тот метод контрацепции, который лучше всего подойдет для женщины и ее партнера, — отмечает Ольга Роговец.

Если же у супругов есть репродуктивные планы, консультация специалиста является обязательной для нормальной беременности и рождения здорового ребенка.