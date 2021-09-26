Наразі існує велика кількість методів контрацепції. З них можна самостійно або ж із лікарем обрати вид контрацепції, який не заважатиме отримувати задоволення від сексу та захищатиме від небезпечних хвороб.

Лікар акушер-гінеколог Оксана Палеха розповіла Фактам ICTV про різні методи контрацепції, та які із них найбільш ефективні.

Що таке контрацепція

Контрацепція – це методи попередження небажаної вагітності та збереження репродуктивного здоров’я в цілому.

– Важливість полягає також і в попередженні небажаних хворобливих станів репродуктивних органів. Але основна ціль – уникнення небажаних наслідків настання вагітності, таких як аборт, – зазначила лікар.

За її словами, у сучасному світі найчастіше контрацептиві засоби застосовують жінки. Однак чоловікам теж варто звертати на це увагу.

Серед усіх методів контрацепції немає 100% ефективних, окрім утримання від статевих контактів та хірургічної стерилізації чоловіків і жінок. Цей метод не надто популярний, бо він є незворотнім. Після операції завагітніти самостійно неможливо.

Фізіологічні методи контрацепції

Перерваний статевий акт – припинення статевого контакту до настання оргазму. Сім’явиверження відбувається за межами піхви партнерки. Хоч цей метод і дозволяє уникнути небажаної або незапланованої вагітності, але не завжди. Адже перед фінальним виверженням сперматозоїдів відбувається не контрольований чоловіком викид передсім’яної рідини. У деяких чоловіків там теж можуть бути сперматозоїди.

Крім того, у подальшому перерваний статевий акт може впливати на потенцію у чоловіків.

Також є ще календарний метод, або метод лактаційної аменореї. Він передбачає визначення фертильного періоду жінки та утримання від статевих контактів у ці дні. Метод підходить тим жінкам, які мають регулярний менструальний цикл.

Під час розрахунку використовується найкоротший та найдовший менструальний цикл, за період 8-12 місяців. Фертильні дні визначають так: початок періоду = тривалість самого короткого з циклів відняти 18 днів, кінець періоду = тривалість найдовшого з циклів мінус 11 днів.

Гінеколог додала, що такі методи контрацепції найменш надійні – приблизно 70% ефективності.

Бар’єрні методи контрацепції

До бар’єрних методів контрацепції належать презервативи (чоловічі та жіночі), вагінальні діафрагми та ковпачки. Вони механічним чином захищають від проникнення сперматозоїдів у порожнину матки та запобігають передачі ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом). Тому вони повністю безпечні у застосуванні.

Їхня ефективність складає 90-98%. Ці методи найбільш популярні та доступні. Також вони не завдають шкідливого впливу організму. Однак можливі алергічні реакції, пошкодження засобів під час статевого акту та порушення відчуттів.

Є хімічні бар’єрні методи (сперміциди) у вигляді кремів, таблеток, свічок, губки. Вони містять речовини, які руйнують сперматозоїди.

– Ці засоби прості у застосуванні, однак для надійності потрібно слідувати чітким інструкціям їхнього використання, – стверджує Палеха.

Серед недоліків такого методу контрацепції можуть бути алергічні реакції або подразнення статевих органів. Їхня ефективність – до 70%. Але за можливого застосування з іншими методами ефективність складатиме до 95%.

Внутрішньоматкова контрацепція

Внутрішньоматкова контрацепція також досить поширена серед жінок. Цей засіб, що використовується для запобігання вагітності, вводиться у порожнину матки. Підбір ВМС повинен зробити лікар-гінеколог, який знає всі особливості вашого організму.

Існують гормональні внутрішньоматкові спіралі та негормональні. Їх встановлюють на тривалий період – до п’яти років. Їх рекомендують використовувати жінкам, які вже народжували та мають одного партнера. Адже цей метод контрацепції не захищає від ІПСШ. Він захищає від небажаної або незапланованої вагітності на 98%.

Заборонено застосовувати внутрішньоматкову контрацепцію жінкам із захворюваннями матки, шийки матки, запальними захворюваннями статевих органів, аномаліями розвитку статевих органів, з алергічними реакціями на мідь чи левоноргестрел та жінкам з цукровим діабетом.

Гормональні методи контрацепції

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) – використовуються внутрішньо, у формі таблеток. Вони містять різні гормональні речовини та відрізняються за своїм складом та дією, тому їх повинен підбирати лікар.

КОКи мають системний вплив на організм жінки, наприклад, на менструальний цикл. Проте вони не захищають від ІПСШ.

Препарати необхідно приймати регулярно. Якщо їх правильно застосовувати, то ефективність може сягати 99%.

Заборонено використовувати оральні контрацептиви вагітним жінкам, жінкам у період годування груддю, жінкам з цукровим діабетом, мігренню, раком молочної залози чи інших статевих органів у теперішній час чи в минулому, курцям та жінкам з варикозним розширенням вен.

За словами гінеколога, зараз також набирають популярності гормональні ін’єкції та імпланти. Ці методи рекомендовані для жінок, які вже народжували, адже їхня дія достатньо довга: імпланти встановлюються під шкіру та діють 3-5 років, ін’єкції повторюють раз на три місяці. Під час типового використання вони ефективні приблизно на 94%.

Вагінальне кільце – теж гормональний контрацептив для вагінального застосування. Його встановлюють на один менструальний цикл, тому воно більш зручне у користуванні, аніж таблетки, прийом яких потрібно контролювати кожного дня.

Встановлювати можна самостійно – без участі лікаря. Кільце безперервно може перебувати у піхві 21 день. Метод також має вплив на організм, тому перед застосуванням варто обов’язково проконсультуватися з лікарем. Ефективність вагінального кільця – до 90%.

Як обрати метод контрацепції

Гінеколог наголосила, що вибір серед методів контрацепції на сьогодні досить великий. Тому потрібно обов’язково враховувати вік, загальний стан організму, супутні захворювання, стиль життя та репродуктивні плани людини.

Варто пам’ятати, що з вибором контрацепції може допомогти кваліфікований лікар, який запропонує альтернативні методи, враховуючи ваші побажання.