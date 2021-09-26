Сейчас существует большое количество методов контрацепции. Из них можно самостоятельно или же с врачом выбрать вид контрацепции, который не помешает получать удовольствие от секса и будет защищать от опасных болезней.

Врач акушер-гинеколог Оксана Палеха рассказала Фактам ICTV о разных методах контрацепции, и какие из них наиболее эффективны.

Что такое контрацепция

Контрацепция — это методы предупреждения нежелательной беременности и сохранения репродуктивного здоровья в целом.

— Важность заключается также и в предупреждении нежелательных болезненных состояний репродуктивных органов. Но основная цель — это избежание нежелательных последствий наступления беременности, таких как аборт, — отметила врач.

По ее словам, в современном мире чаще всего контрацептивные средства применяют женщины. Однако мужчинам тоже стоит обращать на это внимание.

Среди всех методов контрацепции нет 100% эффективных, кроме воздержания от половых контактов и хирургической стерилизации мужчин и женщин. Этот метод недостаточно популярен, потому что он необратим. После операции забеременеть самостоятельно невозможно.

Физиологические методы контрацепции

Прерванный половой акт — прекращение полового контакта до наступления оргазма. Семяизвержение происходит за пределами влагалища партнерши. Хоть этот метод и позволяет избежать нежелательной или незапланированной беременности, но не всегда. Ведь перед финальным извержением сперматозоидов происходит не контролируемый мужчиной выброс предсеменной жидкости. У некоторых мужчин там тоже могут быть сперматозоиды.

Кроме того, в будущем прерванный половой акт может влиять на потенцию мужчин.

Есть еще и календарный метод, или метод лактационной аменореи. Он предполагает определение фертильного периода женщины и воздержание от половых контактов в эти дни. Метод подходит женщинам, имеющим регулярный менструальный цикл.

При расчете используют самый короткий и длинный менструальный цикл, за период 8-12 месяцев. Фертильные дни вычисляют так: начало периода = длительность самого короткого из циклов отнять 18 дней, конец периода = продолжительность самого длинного из циклов минус 11 дней.

Гинеколог добавила, что такие методы контрацепции наименее надежны — примерно 70% эффективности.

Барьерные методы контрацепции

К барьерным методам контрацепции относятся презервативы (мужские и женские), вагинальные диафрагмы и колпачки. Они механическим образом защищают от проникновения сперматозоидов в полость матки и предотвращают передачу ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Поэтому они полностью безопасны в применении.

Их эффективность составляет 90-98%. Эти методы наиболее популярны и доступны. Также они не наносят вреда организму. Однако возможны аллергические реакции, повреждение средств во время полового акта и нарушение ощущений.

Также есть химические барьерные методы (спермициды) в виде кремов, таблеток, свечей, губки. Они содержат вещества, которые разрушают сперматозоиды.

— Эти средства просты в применении, однако для надежности нужно следовать четким инструкциям их использования, — утверждает Палеха.

Среди недостатков такого метода контрацепции могут быть аллергические реакции или раздражение половых органов. Их эффективность — до 70%. Но возможное применение с другими методами составит до 95%.

Внутриматочная контрацепция

Внутриматочная контрацепция также довольно распространена среди женщин. Это средство, используемое для предохранения от беременности, вводится в полость матки. Подбор ВМС должен сделать врач-гинеколог, который знает все особенности вашего организма.

Существуют гормональные внутриматочные спирали и негормональные. Их устанавливают на длительный период — до пяти лет. Их рекомендуют использовать женщинам, которые уже рожали и имеют одного партнера. Ведь этот метод контрацепции не защищает от ИППП. Он защищает от нежелательной или незапланированной беременности на 98%.

Запрещено применять внутриматочную контрацепцию женщинам с заболеваниями матки, шейки матки, воспалительными заболеваниями половых органов, аномалиями развития половых органов, с аллергическими реакциями на медь или левоноргестрел и женщинам с сахарным диабетом.

Гормональные методы контрацепции

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – используются внутрь в форме таблеток. Они содержат различные гормональные вещества и отличаются по своему составу и действию, поэтому их должен подбирать врач.

КОКи имеют системное влияние на организм женщины, например, на менструальный цикл. Однако они не защищают от ИППП.

Препараты необходимо принимать регулярно. Если их правильно применять, эффективность может достигать 99%.

Запрещено использовать оральные контрацептивы беременным женщинам, женщинам в период кормления грудью, женщинам с сахарным диабетом, мигренями, раком молочной железы или других половых органов в настоящее время или в прошлом, курящим и женщинам с варикозным расширением вен.

По словам гинеколога, сейчас также набирают популярность гормональные инъекции и импланты. Эти методы рекомендованы для женщин, которые уже рожали, ведь их действие достаточно длительное: импланты устанавливают под кожу и действуют 3-5 лет, инъекции повторяют раз в три месяца. Во время типичного использования они эффективны примерно на 94%.

Вагинальное кольцо — тоже гормональный контрацептив для вагинального применения. Его устанавливают на один менструальный цикл, поэтому оно более удобно в использовании, чем таблетки, прием которых нужно контролировать каждый день.

Устанавливать можно самостоятельно — без участия врача. Кольцо непрерывно может находиться во влагалище 21 день. Метод также оказывает влияние на организм, поэтому перед применением стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Эффективность вагинального кольца — до 90%.

Как выбрать метод контрацепции

Гинеколог подчеркнула, что выбор среди методов контрацепции на сегодня достаточно большой. Поэтому нужно обязательно учитывать возраст, общее состояние организма, сопутствующие заболевания, стиль жизни и репродуктивные планы человека.

Стоит помнить, что с выбором контрацепции может помочь квалифицированный врач, который предложит альтернативные методы, учитывая ваши пожелания.