На можливість зачаття впливає чимало факторів. Один із них – вікно фертильності, або овуляція. Цей період зазвичай триває приблизно в середині менструального циклу, коли яйцеклітина з яєчника вивільняється та готується до запліднення спермою.

Та чи можна завагітніти після овуляції? Про це розповідає Фактам ICTV лікарка акушер-гінеколог Ольга Роговець.

– Сперма може залишатися життєздатною в жіночому організмі від до двох до чотирьох днів (а іноді й до семи, за даними деяких джерел). Отже, якщо статевий акт відбувається без контрацепції навіть декілька днів після овуляції, можливість зачаття залишається. А ще підвищуються шанси на вагітність, якщо овуляція пізня, або відбувається в обох яєчниках в одному циклі, – каже лікарка.

Фактори, які впливають на зачаття

Регулярність менструального циклу;

якість сперми;

вік жінки;

гормональні зміни;

запальні захворювання (ендометріоз або синдром полікістозних яєчників ускладнюють зачаття);

психоемоційний стан жінки.

Фертильність і вік

Фертильний вік жінки можна умовно поділити на чотири репродуктивних стадії.

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Рання (від перших місячних до 20 років). На цьому етапі встановлюється менструальний цикл, овуляції тривають рідко, гормональний рівень нестабільний. Якщо жінка у цей період має активне статеве життя без захисту, ймовірність вагітності підвищується.

Середня (від 20 до 40 років). Ця стадія характеризується регулярним циклом і стабільним гормональним тлом. Це найбільш сприятливий період для вагітності та народження дітей.

Пізня (від 40 до 45 років). У цей період гормональне тло стає нестійким, але цикл і овуляція залишаються стабільними. Вагітність можлива природним шляхом, проте виношування й пологи можуть потребувати медичної допомоги.

– Якщо жінка до 35 років хоче мати дитину, але не може завагітніти протягом 12 місяців, вона повинна звернутися до лікаря, – зазначає гінекологиня.

Вона додає, що саме фахівець допоможе знайти причину безпліддя, обере схему лікування та, за потреби, методи ДРТ (допоміжно-репродуктивних технологій).

Як зменшити шанси на непередбачену вагітність

Щоб уникнути небажаної вагітності, важливо вжити відповідних методів контрацепції.

Презервативи. Це один із найпоширеніших методів контрацепції. За правильного використання презервативи можуть захистити від незапланованих вагітностей та статевих інфекцій.

Оральні контрацептиви. Це таблетки з гормонами, які запобігають овуляції.

Спіраль. Інтраутериний (внутрішньоматковий) пристрій встановлюється в матку лікарем і захищає жінку від незапланованої вагітностей на декілька років.

Ін’єкції та пластирі. Як і оральні контрацептиви, вони містять гормони. Ефект захисту триває від кількох тижнів до кількох місяців.

Метод Білінгса полягає у відстеженні менструального циклу та відмові від статевих актів під час овуляції.

Хірургічне втручання. Якщо пара не планує мати дітей у майбутньому, можна вибрати операційні методи контрацепції, такі, як вазектомія (для чоловіків) або трубні лігації (для жінок). Ці методи необоротні.

– У будь-якому разі краще порадитися з лікарем-гінекологом, який допоможе обрати саме той метод контрацепції, що найкраще підійде для жінки та її партнера, – наголошує Ольга Роговець.

Якщо ж подружжя має репродуктивні плани, консультація фахівця є обов’язковою для нормальної вагітності та народження здорової дитини.