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Чи можна завагітніти безпосередньо перед місячними

23 Жовтня 2023, 11:34
Марина Мелехова редактор Ольга Роговець акушер-гінеколог
оргазм, насолода, секс
Джерело: Pixabay

Питання, яке хвилює багатьох жінок – чи безпечний секс безпосередньо перед початком менструації. Дехто каже, що це цілком можливо, інші спростовують цю думку.

Саме тому Факти ICTV вирішити з’ясувати у гінекологині Ольги Роговець, чи можна завагітніти безпосередньо перед місячними.

–  Важливо усвідомити, що менструальний цикл кожної жінки є унікальним, і навіть якщо він регулярний, а секс перед місячними незахищений, шанс на вагітність все ж таки є, – каже лікарка.

Згідно з даними багатьох досліджень, організм жінки продукує яйцеклітини, які можуть дозрівати у різний час менструального циклу. Тож імовірність зачаття буде не тільки в дні перед місячними, а й під час менструації.

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Ось фактори, які варто враховувати:

  1. Сперматозоїди можуть залишатися активними до 5-7 днів. Отже, якщо статевий контакт відбувається за кілька днів до овуляції і яйцеклітини запліднюються, вагітність цілком можлива.
  2. З різних причин навіть регулярний цикл змінюється, тому овуляція може настати раніше або пізніше, ніж зазвичай.
  3.  У деяких випадках можливе дозрівання більше однієї яйцеклітини під час одного циклу.
  4. Дуже рідко у середині циклу трапляється кровоточивість матки. Це також впливає на швидкість пересування сперматозоїдів та яйцеклітини та збільшує можливість зачаття.
  5.  Стрес, хвороби та зміни стану здоров’я здатні відкласти овуляцію на кілька днів пізніше.

– Отже, секс без засобів захисту може призвести до вагітності, навіть якщо ви впевнені у своєму менструальному циклі, – каже Ольга Роговець.

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