Питання, яке хвилює багатьох жінок – чи безпечний секс безпосередньо перед початком менструації. Дехто каже, що це цілком можливо, інші спростовують цю думку.

Саме тому Факти ICTV вирішити з’ясувати у гінекологині Ольги Роговець, чи можна завагітніти безпосередньо перед місячними.

– Важливо усвідомити, що менструальний цикл кожної жінки є унікальним, і навіть якщо він регулярний, а секс перед місячними незахищений, шанс на вагітність все ж таки є, – каже лікарка.

Згідно з даними багатьох досліджень, організм жінки продукує яйцеклітини, які можуть дозрівати у різний час менструального циклу. Тож імовірність зачаття буде не тільки в дні перед місячними, а й під час менструації.

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