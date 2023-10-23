Питання, яке хвилює багатьох жінок – чи безпечний секс безпосередньо перед початком менструації. Дехто каже, що це цілком можливо, інші спростовують цю думку.
Саме тому Факти ICTV вирішити з’ясувати у гінекологині Ольги Роговець, чи можна завагітніти безпосередньо перед місячними.
– Важливо усвідомити, що менструальний цикл кожної жінки є унікальним, і навіть якщо він регулярний, а секс перед місячними незахищений, шанс на вагітність все ж таки є, – каже лікарка.
Згідно з даними багатьох досліджень, організм жінки продукує яйцеклітини, які можуть дозрівати у різний час менструального циклу. Тож імовірність зачаття буде не тільки в дні перед місячними, а й під час менструації.
Ось фактори, які варто враховувати:
- Сперматозоїди можуть залишатися активними до 5-7 днів. Отже, якщо статевий контакт відбувається за кілька днів до овуляції і яйцеклітини запліднюються, вагітність цілком можлива.
- З різних причин навіть регулярний цикл змінюється, тому овуляція може настати раніше або пізніше, ніж зазвичай.
- У деяких випадках можливе дозрівання більше однієї яйцеклітини під час одного циклу.
- Дуже рідко у середині циклу трапляється кровоточивість матки. Це також впливає на швидкість пересування сперматозоїдів та яйцеклітини та збільшує можливість зачаття.
- Стрес, хвороби та зміни стану здоров’я здатні відкласти овуляцію на кілька днів пізніше.
– Отже, секс без засобів захисту може призвести до вагітності, навіть якщо ви впевнені у своєму менструальному циклі, – каже Ольга Роговець.