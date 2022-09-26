Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на вопрос, который украинцы довольно часто задают в военное время: можно ли быть донором крови после перенесенной коронавирусной инфекции.

— В условиях противодействия военной агрессии РФ донорство крови имеет критически важное значение для сохранения жизни как военных, ежедневно защищающих нашу страну, так и мирных граждан, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что человек, перенесший коронавирусную болезнь, может сдавать кровь через 28 дней после полного выздоровления.

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Такие ограничения связаны, прежде всего, с состоянием здоровья самого донора, который должен восстановиться после болезни. Но сам вирус через кровь не передается.

Минздрав напоминает, что среди основных способов передачи Covid-19:

контактный, когда вирус попадает на слизистые носа, глаз через руки или другие предметы, загрязненные выделениями из дыхательных путей инфицированного;

капельный, когда вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания.

Отмечается, что вакцинация против Covid-19 также не является противопоказанием к донорству крови, поскольку не используются так называемые живые вакцины, содержащие ослабленный живой микроорганизм.

Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает осмотр врача перед донацией, можно сдавать кровь, утверждают специалисты Минздрава.

Что касается других прививок, например, для профилактики туберкулеза (БЦЖ), кори, паротита и краснухи (КПК), которые проводят живыми вакцинами, то после них кровь можно сдавать через четыре недели.