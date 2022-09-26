Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на питання, яке українці досить часто задають у воєнний час: чи можна бути донором крові після перенесеної коронавірусної інфекції.

– В умовах протидії військовій агресії РФ донорство крові має критично важливе значення для збереження життя як військових, які щодня захищають нашу країну, так і мирних громадян, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Повідомляється, що людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання.

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Відзначається, що такі обмеження пов’язані, перш за все, зі станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Але сам вірус через кров не передається.

МОЗ нагадує, що серед основних способів передачі Covid-19:

контактний, коли вірус потрапляє на слизові носа, очей через руки або інші предмети, забруднені виділеннями з дихальних шляхів інфікованого;

крапельний, коли вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання.

Відзначається, що вакцинація проти Covid-19 також не є протипоказанням до донорства крові, оскільки не використовуються так звані живі вакцини, що містять ослаблений живий мікроорганізм.

Якщо на наступний день після щеплення людина відчуває себе здоровою і це підтверджує огляд лікаря перед донацією, можна здавати кров, стверджують фахівці МОЗ.

Що стосується інших щеплень, наприклад, для профілактики туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту і краснухи (КПК), які проводять живими вакцинами, то після них кров можна здавати через чотири тижні.