У же другий місяць поспіль ми спостерігаємо підвищення захворюваності на Covid-19.

– Минулого тижня було зафіксовано 24 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Для порівняння –на позаминулому тижні було виявлено 16 тис. випадків. 5,5 тис. пацієнтів з діагностованим Covid-19 знаходяться у лікарнях, з них близько 2,3 тис. отримують кисневу терапію.

Наші експерти разом з експертами ВООЗ прогнозують, що пік захворюваності припаде на початок жовтня, додав міністр.

Зараз дивляться

З словами Ляшка, українська медична система готова до такого розвитку подій.

Іще минулого року було виділене фінансування на закупівлю автономних кисневих станцій для лікарень, що надасть змогу забезпечити киснем лікувальні заклади.

– Зараз, в умовах повномасштабного вторгнення – це порятунок у випадку, якщо заводи, що виробляють кисень перестануть функціонувати, – зауважив міністр.

Щодо медикаментозного забезпечення, міністр охорони здоров’я стверджує, що препарати прямої противірусної дії є в наявності.

Держава закупила противірусний препарат Молнупіравір, а ще 125 тис. флаконів Paxlovid роз’їхалися регіонами на минулому тижні.

– Тому, якщо у вас з’явилися симптоми та тест підтвердив Covid-19, звертайтеся до сімейного лікаря, – порадив Ляшко. – Ліки від коронавірусу видаються на безоплатній основі.

Та щоб запобігти розвитку ускладнень Covid-19, краще зробити щеплення.

– На даний час в країні доступні вакцини Coronavac і Jonsson, – запевнив міністр. – До того ж, в Польщі уже приземлилася вакцина Pfizer і скоро буде доставлена в Україну.

Щоб визначити, який штам циркулює в тому чи іншому регіоні, держава закупила секвенатори та реактиви, щоб визначити варіант коронавірусу.

За словами міністра, наразі симптоми коронавірусної хвороби не відрізняються від тих, що спостерігалися раніше, але система готова до будь-яких подій, адже ми вже знаємо про підступність коронавірусу.