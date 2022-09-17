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Пік Covid-19 в Україні буде на початку жовтня: наша медицина готова до цього

17 Вересня 2022, 12:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Пік Covid-19 в Україні буде на початку жовтня: наша медицина готова до цього
Джерело: УНІАН

У же другий  місяць поспіль ми спостерігаємо підвищення захворюваності на Covid-19.

– Минулого тижня було зафіксовано 24 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Для порівняння –на позаминулому тижні було виявлено 16 тис. випадків. 5,5 тис. пацієнтів з діагностованим Covid-19  знаходяться у лікарнях, з них близько 2,3 тис. отримують кисневу терапію.

Наші експерти разом з експертами ВООЗ прогнозують, що пік захворюваності припаде на початок жовтня, додав міністр.

Зараз дивляться

З словами Ляшка, українська медична система готова до такого розвитку подій.

Іще минулого року було виділене фінансування на закупівлю автономних кисневих станцій для лікарень, що надасть змогу забезпечити киснем лікувальні заклади.

 – Зараз, в умовах повномасштабного вторгнення – це порятунок у випадку, якщо заводи, що виробляють кисень перестануть функціонувати, – зауважив міністр.

Щодо медикаментозного забезпечення, міністр охорони здоров’я стверджує, що препарати прямої противірусної дії є в наявності.

Держава закупила противірусний препарат Молнупіравір, а ще 125 тис. флаконів Paxlovid роз’їхалися регіонами на минулому тижні.

– Тому, якщо у вас з’явилися симптоми та тест підтвердив Covid-19, звертайтеся до сімейного лікаря, – порадив Ляшко. – Ліки від коронавірусу видаються на безоплатній основі.

Та щоб запобігти розвитку ускладнень Covid-19, краще зробити щеплення.

 – На даний час в країні доступні вакцини Coronavac і Jonsson, – запевнив міністр. – До того ж, в Польщі уже приземлилася вакцина Pfizer і скоро буде доставлена в Україну.

Щоб визначити, який штам циркулює в тому чи іншому регіоні, держава закупила секвенатори та реактиви, щоб визначити варіант коронавірусу.

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За словами міністра, наразі симптоми коронавірусної хвороби не відрізняються від тих, що спостерігалися раніше, але система готова до будь-яких подій, адже ми вже знаємо про підступність коронавірусу.

Теги
Коронавирус Covid-19
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