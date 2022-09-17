В тот же второй месяц подряд мы наблюдаем рост заболеваемости Covid-19.

– На прошлой неделе было зафиксировано 24 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Для сравнения – на позапрошлой неделе было обнаружено 16 тыс. случаев. 5,5 тыс. пациентов с диагностированным Covid-19 находятся в больницах, из них около 2,3 тыс. получают кислородную терапию.

Наши эксперты вместе с экспертами ВОЗ прогнозируют, что пик заболеваемости придется на начало октября, добавил министр.

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По словам Ляшко, украинская медицинская система готова к такому развитию событий.

Еще в прошлом году было выделено финансирование на закупку автономных кислородных станций для больниц, что позволит обеспечить кислородом лечебные учреждения.

— Сейчас, в условиях полномасштабного вторжения — это спасение в случае, если производящие кислород заводы перестанут функционировать, — отметил министр.

Относительно медикаментозного обеспечения, министр здравоохранения утверждает, что препараты прямого противовирусного действия имеются.

Государство закупило противовирусный препарат Молнупиравир, а еще 125 тыс. флаконов Paxlovid разъехались по регионам на прошлой неделе.

– Поэтому, если у вас появились симптомы и тест подтвердил Covid-19, обращайтесь к семейному врачу, – посоветовал Ляшко. – Лекарство от коронавируса выдается на безвозмездной основе.

Но чтобы предотвратить развитие осложнений Covid-19, лучше привиться.

– В настоящее время в стране доступны вакцины Coronavac и Jonsson, – заверил министр. – К тому же в Польше уже приземлилась вакцина Pfizer и скоро будет доставлена ​​в Украину.

Чтобы определить, какой штамм циркулирует в том или ином регионе, государство закупило секвенаторы и реактивы, чтобы определить вариант коронавируса.

По словам министра, сейчас симптомы коронавирусной болезни не отличаются от наблюдавшихся ранее, но система готова к любым событиям, ведь мы уже знаем о коварстве коронавируса.