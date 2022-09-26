Долгий Covid-19 прослеживается у детей, потому что некоторые дети заболевают мультисистемным воспалением. Mis-C — редкое, но серьезное осложнение. Итальянское исследование выявило около десяти генов, участвующих в развитии болезни.

Дети и подростки. В начале пандемии они казались почти невосприимчивыми к вирусу, сегодня — одни из самых уязвимых. У них после острой инфекции в период от двух до шести недель может проявиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), редкое и тяжелое осложнение Covid-19.

При высокой лихорадке и желудочно-кишечных симптомах малозаметный синдром не щадит важные органы, такие как сердце, почки и легкие, превращая их в мишень системного воспалительного состояния.

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Новизна, однако, не в этом, а в открытии группой ученых.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с педиатрической больницей Сантобоно-Паузилипон, отвечает на два вопроса, имеющих основополагающее значение для диагностики и лечения маленьких пациентов: почему MIS-C поражает только некоторых детей после Covid-19 и возможно ли вмешиваться быстро и эффективно для борьбы с болезнью.

Объяснение, предоставленное исследователями и опубликованное в журнале Frontiers in Immunology, раскрывает генетическую предрасположенность детей, страдающих тяжелым синдромом.

У них не происходит полной элиминации вируса. Он остается там, с очень низким зарядом. И это постоянство вызывает повреждение тканей и запускает типичный для синдрома гиперреактивный иммунный ответ.

Раннее выявление предрасположенности к MIS-C позволяет применять для его профилактики антикоагулянты, иммуномодуляторы и / или антиангиогенные препараты.

Источник: la Repubblica