Министерство здравоохранения рассказало украинцам о влиянии постковидного синдрома на психическое здоровье. Он может возникать после перенесенного Covid-заболевания и оставаться в течение длительного времени.
По данным Минздрава, постковидный синдром – симптомы, которые могут появиться после выздоровления от коронавируса. Они оказывают влияние на общее состояние и психическое здоровье человека.
Симптомы постковидного синдрома
- сильная усталость;
- нарушение сна;
- ухудшение памяти и концентрации внимания;
- спутанность мнений;
- общая тревожность (это следствие не только перенесенного Covid-19, но и карантина и изоляции);
- резкие смены настроения;
- депрессивные состояния;
- отрицательные и даже суицидальные мысли;
- галлюцинации (речь идет об искривлении обоняния, слуха, зрения или тактильных ощущений, например, ощущения мурашек по телу).
Министерство здравоохранения призвало украинцев обратиться к своему семейному врачу в случае, если вы ощущаете перечисленные симптомы после выздоровления от Covid-болезни.