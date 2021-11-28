Министерство здравоохранения рассказало украинцам о влиянии постковидного синдрома на психическое здоровье. Он может возникать после перенесенного Covid-заболевания и оставаться в течение длительного времени.

По данным Минздрава, постковидный синдром – симптомы, которые могут появиться после выздоровления от коронавируса. Они оказывают влияние на общее состояние и психическое здоровье человека.

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Симптомы постковидного синдрома

сильная усталость;

нарушение сна;

ухудшение памяти и концентрации внимания;

спутанность мнений;

общая тревожность (это следствие не только перенесенного Covid-19, но и карантина и изоляции);

резкие смены настроения;

депрессивные состояния;

отрицательные и даже суицидальные мысли;

галлюцинации (речь идет об искривлении обоняния, слуха, зрения или тактильных ощущений, например, ощущения мурашек по телу).

Министерство здравоохранения призвало украинцев обратиться к своему семейному врачу в случае, если вы ощущаете перечисленные симптомы после выздоровления от Covid-болезни.