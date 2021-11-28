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Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье – объяснение Минздрава

28 ноября 2021, 17:22
Юля Захарченко редактор ленты
Как постковидный синдром влияет на психическое здоровье – объяснение Минздрава
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения рассказало украинцам о влиянии постковидного синдрома на психическое здоровье. Он может возникать после перенесенного Covid-заболевания и оставаться в течение длительного времени.

По данным Минздрава, постковидный синдром – симптомы, которые могут появиться после выздоровления от коронавируса. Они оказывают влияние на общее состояние и психическое здоровье человека.

Симптомы постковидного синдрома

  • сильная усталость;
  • нарушение сна;
  • ухудшение памяти и концентрации внимания;
  • спутанность мнений;
  • общая тревожность (это следствие не только перенесенного Covid-19, но и карантина и изоляции);
  • резкие смены настроения;
  • депрессивные состояния;
  • отрицательные и даже суицидальные мысли;
  • галлюцинации (речь идет об искривлении обоняния, слуха, зрения или тактильных ощущений, например, ощущения мурашек по телу).

Министерство здравоохранения призвало украинцев обратиться к своему семейному врачу в случае, если вы ощущаете перечисленные симптомы после выздоровления от Covid-болезни.

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Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавирус во Львове
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