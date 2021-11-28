Міністерство охорони здоров’я розповіло українцям про вплив постковідного синдрому на психічне здоров’я. Він може виникати після перенесеного Covid-захворювання та залишатися протягом тривалого часу.
За даними МОЗ, постковідний синдром – симптоми, які можуть з’явитися після одужання від коронавірусу. Вони впливають на загальний стан та психічне здоров’я людини.
Симптоми постковідного синдрому
- сильна втома;
- порушення сну;
- погіршення пам’яті та концентрації уваги;
- сплутаність думок;
- загальна тривожність (це наслідок не лише перенесеного Covid-19, а також карантину та ізоляції);
- різкі зміни настрою;
- депресивні стани;
- негативні та навіть суїцидальні думки;
- галюцинації (йдеться про викривлення нюху, слуху, зору чи тактильних відчуттів, наприклад, відчуття мурашок на тілі).
Міністерство охорони здоров’я закликало українців звернутися до свого сімейного лікаря у разі, якщо ви відчуваєте перераховані симптоми після одужання від Covid-хвороби.
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