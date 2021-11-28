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Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я – пояснення МОЗ

28 Листопада 2021, 17:22
Юля Захарченко редакторка стрічки
Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я – пояснення МОЗ
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я розповіло українцям про вплив постковідного синдрому на психічне здоров’я. Він може виникати після перенесеного Covid-захворювання та залишатися протягом тривалого часу.

За даними МОЗ, постковідний синдром – симптоми, які можуть з’явитися після одужання від коронавірусу. Вони впливають на загальний стан та психічне здоров’я людини.

Симптоми постковідного синдрому

  • сильна втома;
  • порушення сну;
  • погіршення пам’яті та концентрації уваги;
  • сплутаність думок;
  • загальна тривожність (це наслідок не лише перенесеного Covid-19, а також карантину та ізоляції);
  • різкі зміни настрою;
  • депресивні стани;
  • негативні та навіть суїцидальні думки;
  • галюцинації (йдеться про викривлення нюху, слуху, зору чи тактильних відчуттів, наприклад, відчуття мурашок на тілі).

Міністерство охорони здоров’я закликало українців звернутися до свого сімейного лікаря у разі, якщо ви відчуваєте перераховані симптоми після одужання від Covid-хвороби.

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Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавірус у Львові
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