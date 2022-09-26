Довгий Covid простежується у дітей, тому що деякі діти хворіють на мультисистемне запалення. Mis-C – рідкісне, але серйозне ускладнення. Італійське дослідження виявило близько десяти генів, що беруть участь у розвитку хвороби.

Діти та підлітки. На початку пандемії вони здавалися майже несприйнятливими до вірусу, сьогодні – одні з найуразливіших. У них після гострої інфекції в період від двох до шести тижнів може виявитися мультисистемний запальний синдром (MIS-C), рідкісне та тяжке ускладнення Covid.

При високій лихоманці та шлунково-кишкових симптомах малопомітний синдром не щадить важливі органи, такі як серце, нирки та легені, перетворюючи їх на мету системного запального стану.

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Новизна, однак, не в цьому, а у відкритті групою вчених.

Дослідження, проведене у співпраці з педіатричною лікарнею Сантобоно-Паузіліпон, відповідає на два питання, що мають основне значення для діагностики та лікування маленьких пацієнтів: чому MIS-C вражає лише деяких дітей після Covid і чи можливо втручатися швидко та ефективно для боротьби з хворобою.

Пояснення, надане дослідниками та опубліковане в журналі Frontiers in Immunology, розкриває генетичну схильність дітей, які страждають на тяжкий синдром.

У них немає повної елімінації вірусу. Він залишається там, із дуже низьким зарядом. І ця постійність викликає пошкодження тканин і запускає типову для синдрому гіперреактивну імунну відповідь.

Раннє виявлення схильності до MIS-C дозволяє застосовувати для його профілактики антикоагулянти, імуномодулятори та/або антиангіогенні препарати.

Джерело: la Repubblica