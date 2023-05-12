Воду с лимоном утром натощак предлагают пить всем без исключения, обещая удивительные результаты. И улучшение работы почек, печени, сердечно-сосудистой системы, и выведение шлаков из организма, и обеспечение блеска и роста волос, и замедление старения, и повышение иммунитета…

Через запятую можно перечислить еще множество вроде бы целебных свойств простой воды с лимоном. В том числе заверения, что вода с лимоном улучшает настроение. Но больше всего почему-то ведутся на заверения, что выпитая утром, сразу после пробуждения вода с лимоном способствует похудению, потому что расщепляет жиры.

На эту тему высказывались диетологи, гастроэнтерологи, даже косметологи, ну и, конечно, сторонники здорового образа жизни и естественного улучшения здоровья.

Факты ICTV обратились к нашему эксперту-биохимику — кандидату биологических наук, нутрициологу, медицинскому научному сотруднику Венецианского института молекулярной медицины Наталье Наумовой.

— Вода с лимоном — это вкусно. И все. Никаких чудодейственных эффектов, — твердо говорит Наталья.

Лишь единственное утверждение из перечисленных можно считать правильным. Это то, что стакан или половина стакана воды натощак утром запускает все процессы, необходимые для пробуждения организма. В том числе и для синтеза гормонов и ферментов.

Вода включает все системы, в первую очередь желудочно-кишечного тракта.

Но с лимоном или без него будет тот стакан воды, не имеет значения.

Относительно расщепления жиров и похудения. Многие ссылаются на известный эксперимент, проведенный в 2008 году. Тогда исследователи выяснили, что полифенолы, содержащиеся в лимонной цедре, ускоряют расщепление избыточной жировой ткани у мышей.

— Те полифенолы действительно помогали уменьшать вес. Но только мышам. Не людям. Причем этим мышам цедру добавляли в корм, а не в воду. А уменьшение веса было абсолютно незначительным, — объясняет Наталья Наумова.

Еще биохимик добавляет, что количество полифенолов в приготовленной на утро лимонной воде будет недостаточным для какого-либо эффекта. Пожалуй, кроме изжоги.

— Если только вы не выжали в стакан пять лимонов. Но тогда гарантирована не только изжога, но и серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, — предостерегает Наумова.

Вода с лимоном натощак действительно может приводить к гастритам, эрозиям, язвам и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.

О “детоксикации” и других мифах о “шлаках” даже не хочется говорить. За детоксикацию отвечают печень, почки, кожа, легкие.

— Можно съесть хоть килограмм лимонов (или выпить из них сок), но это не будет иметь никакого отношения к понятию детоксикации, — убеждает биохимик.

И последнее: лимонная кислота может разрушать эмаль зубов, поэтому если регулярно пьете воду с лимоном, то желательно делать это через трубочку.