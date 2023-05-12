Воду з лимоном вранці натщесерце пропонують пити усім без винятку, обіцяючи дивовижні результати. І покращення роботи нирок, печінки, серцево-судинної системи, і виведення шлаків з організму, і забезпечення блиску і росту волосся, і уповільнення старіння, і підвищення імунітету…

Через кому можна перелічити ще безліч начебто цілющих властивостей простої води з лимоном. Зокрема, запевнення, що вода з лимоном покращує настрій. Але найбільше чомусь ведуться на запевнення, що випита вранці, одразу після пробудження вода з лимоном сприяє схудненню, бо розщеплює жири.

На цю тему висловлювалися дієтологи, гастроентерологи, навіть, косметологи, ну і, звісно, прибічники здорового способу життя і природного покращення здоров’я.

Факти ICTV звернулися до нашого експерта-біохіміка – кандидата біологічних наук, нутриціолога, медичного наукового співробітника Венеціанського інституту молекулярної медицини Наталі Наумової.

– Вода з лимоном – це смачно. І все. Ніяких чудодійних ефектів, – твердо говорить Наталя.

Лише єдине твердження з перелічених можна вважати правильним. Це те, що склянка або половина склянки води натщесерце вранці запускає всі процеси, потрібні для пробудження організму. Зокрема і для синтезу гормонів і ферментів.

Вода вмикає всі системи, насамперед шлунково-кишкового тракту.

Але з лимоном чи без нього буде та склянка води, не має значення.

Щодо розщеплення жирів і схуднення. Багато хто посилається на відомий експеримент, проведений у 2008 році. Тоді дослідники з’ясували, що поліфеноли, які містяться в лимонній цедрі, прискорюють розщеплення надлишкової жирової тканини в мишей.

– Ті поліфеноли дійсно допомагали зменшувати вагу. Але тільки мишам. Не людям. Причому цим мишам цедру додавали в корм, а не у воду. А зменшення ваги було абсолютно незначним, – пояснює Наталя Наумова.

Ще біохімік додає, що кількість поліфенолів у приготованій на ранок лимонній воді буде недостатньою для будь-якого ефекту. Мабуть, крім печії.

– Якщо тільки ви не вичавили у склянку п’ять лимонів. Але тоді гарантована не тільки печія, а й серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом, – застерігає Наумова.

Вода з лимоном натщесерце дійсно може призводити до гастритів, ерозій, виразок та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Про “детоксикацію” та інші міфи про “шлаки” навіть не хочеться говорити. За детоксикацію відповідають печінка, нирки, шкіра, легені.

– Можна з’їсти хоч кілограм лимонів (або випити з них сік), але це не матиме жодного стосунку до поняття детоксикації,- переконує біохімік.

І останнє: лимонна кислота може руйнувати емаль зубів, тому якщо регулярно п’єте воду з лимоном, то бажано робити це через соломинку.