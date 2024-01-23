Эксперты рассказали, как решить проблему неправильной осанки и помогут ли в этом специальные корсеты и другие ортопедические изделия.

Нарушение осанки

Примерно 40% взрослых испытывают боль в спине или имеют проблемы с осанкой в течение своей жизни. Длительное сидение, гаджеты, стресс и т.д. провоцируют изменения позвоночного столба, в результате чего могут возникнуть заболевания близлежащих органов и тканей.

Для поддержания анатомически правильного положения тела применяют корректоры правильной осанки. Сегодня производители предлагают множество вариантов — от ортопедических корсетов и бандажей до специальных реклинаторов с электронными элементами, гироскопами или магнитами, которые крепятся к позвоночнику.

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Решают незначительные проблемы

По словам Лизы Митро, специалиста по физической терапии, правильная осанка важна для уменьшения нагрузки на различные части тела. Однако не все ортопедические изделия одинаковы. Они могут быть полезны для решения незначительных проблем с осанкой, но не являются универсальными для всех.

Корсет — это приспособление для спины, которое используется при отклонениях в позвоночнике и после травм. Коррекционные изделия также рекомендуют для эффективной профилактики различных заболеваний.

Какая от них польза? Если плечи втянуты, корректор осанки, ортопедический корсет или реклинатор возвращает шею, плечи и позвоночник в правильное положение. Но это не значит, что эти изделия надо носить до конца жизни.

Для положительных долговременных изменений эксперты советуют всем, кого беспокоит сколиоз или сильная боль в спине, сформировать новые индивидуальные привычки. И прежде чем покупать корсет для улучшения осанки, обратиться к врачу.

Источник: Health