Експерти розповіли, як вирішити проблему неправильної постави та чи допоможуть у цьому спеціальні корсети та інші ортопедичні вироби.
Порушення постави
Приблизно 40% дорослих відчувають біль у спині або мають проблеми з поставою протягом свого життя. Тривале сидіння, гаджети, стрес тощо провокують зміни хребтового стовпа, внаслідок чого можуть виникнути захворювання прилеглих органів і тканин.
Для підтримки анатомічно правильного положення тіла застосовують коректори правильної постави. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів – від ортопедичних корсетів і бандажів до спеціальних реклінаторів з електронними елементами, гіроскопами чи магнітами, які кріпляться до хребта.
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Джерело: Health