Експерти розповіли, як вирішити проблему неправильної постави та чи допоможуть у цьому спеціальні корсети та інші ортопедичні вироби.

Порушення постави

Приблизно 40% дорослих відчувають біль у спині або мають проблеми з поставою протягом свого життя. Тривале сидіння, гаджети, стрес тощо провокують зміни хребтового стовпа, внаслідок чого можуть виникнути захворювання прилеглих органів і тканин.

Для підтримки анатомічно правильного положення тіла застосовують коректори правильної постави. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів – від ортопедичних корсетів і бандажів до спеціальних реклінаторів з електронними елементами, гіроскопами чи магнітами, які кріпляться до хребта.

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Вирішують незначні проблеми За словами Лізи Мітро, фахівця з фізичної терапії, правильна постава є важливою для зменшення навантаження на різні частини тіла. Однак не всі ортопедичні вироби однакові. Вони можуть бути корисні для вирішення незначних проблем з поставою, але не є універсальними для всіх. Корсет – це пристосування для спини, яке використовується при відхиленнях у хребті і після травм. Корекційні вироби також рекомендують для ефективної профілактики різних захворювань. Яка від них користь? Якщо плечі втягнуті, коректор постави, ортопедичний корсет чи реклінатор повертає шию, плечі та хребет у правильне положення. Але це не означає, що ці вироби треба носити до кінця життя. Для позитивних довготривалих змін експерти радять усім, кого турбує сколіоз або сильний біль у спині, сформувати нові індивідуальні звички. І перш ніж купувати корсет для покращення постави, звернутися до лікаря.

Джерело: Health