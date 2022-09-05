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Нужна ли карта прививок для школы и детского сада: как ее получить, полезные ссылки

5 сентября 2022, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, нужна ли карта прививок для принятия ребенка в школу и детский сад, как ее получить, а также поделились полезными ссылками по этому вопросу.

— Карта прививок для принятия в школу или детский сад нужна однозначно, — настаивают в Минздраве.

Сообщается, что для этого нужно предоставить справку формы №063/о Карта профилактических прививок с отметками о вакцинации и ревакцинации в ней.

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Отмечается, что такую справку можно взять у педиатра или семейного врача вашего ребенка.

Если вы переехали в другую область и не имеете с собой документов о прививках, их можно восстановить. Как это сделать, можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, для поступления ребенка в детсад нужно предоставить справку от педиатра или семейного врача, что ребенок здоров.

Минздрав напоминает, что для посещения школы ребенок должен пройти профилактический осмотр и предоставить справку формы № 086-1/о о его результатах. Подробнее о медицинских осмотрах — по этой ссылке.

Отмечается, что в некоторых учреждения дошкольного и дошкольного образования эти медицинские документы могут на требовать. К примеру, в специализированных учебных заведениях, где создают инклюзивные группы или классы. Таким детям необходимо предоставить выписку о комплексной оценке из Инклюзивно-ресурсного центра.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Дитячий садок Медики Советы Школа
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