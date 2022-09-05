Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, чи потрібна карта щеплень для прийняття дитини в школу і дитячий садок, як її отримати, а також поділилися корисними посиланнями з цього питання.

– Карта щеплень для прийняття в школу або дитячий садок потрібна однозначно, – наполягають у МОЗ.

Повідомляється, що для цього потрібно надати довідку форми №063/о Карта профілактичних щеплень з позначками про вакцинацію та ревакцинацію в ній.

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Зазначається, що таку довідку можна взяти у педіатра або сімейного лікаря вашої дитини.

Якщо ви переїхали в іншу область і не маєте з собою документів про щеплення, їх можна відновити. Як це зробити, можна дізнатися за цим посиланням.

Крім того, щоб віддати дитину в дитсадок, потрібно надати довідку від педіатра або сімейного лікаря, що дитина здорова.

МОЗ нагадує, що для відвідування школи дитина повинна пройти профілактичний огляд і надати довідку форми № 086-1/о про його результати. Детальніше про медичні огляди – за цим посиланням.

Зазначається, що в деяких закладах дошкільної та шкільної освіти ці медичні документи можуть не вимагати. Наприклад, в спеціалізованих навчальних закладах, де створюють інклюзивні групи або класи. Таким дітям необхідно надати витяг про комплексну оцінку з Інклюзивно-ресурсного центру.