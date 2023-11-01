Что такое чага, какие болезни лечит чага и действительно ли лечит, для чего пьют чай из чаги, есть ли противопоказания для приема препаратов из чаги… С этими и множеством других вопросов, которые интересуют наших читателей, мы обратились к постоянному эксперту, врачу Марине Ериной.

— О чаге у меня спрашивают многие пациенты, причем с разными заболеваниями, — с этого начинает разговор Ерина.

Что такое чага

По словам Ериной, хоть гриб называют березовым, на самом деле он паразитирует еще и на стволах ольхи, изредка — рябины, вяза и бука. В Украине его часто можно увидеть в полесских лесах, или в Карпатах.

Парадокс, но этот гриб-паразит с давних времен используют в народной медицине. В летописях Х-ХI веков есть упоминания об использовании чаги для лечения желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, опорно-двигательной и других систем организма. Но в первую очередь — при опухолях.

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Врач начала с исторического экскурса, чтобы подчеркнуть, что чагу во все времена считали лечебным даром природы. Чага состоит из более 200 фитонутриентов и бета-глюканов. В этом грибе содержится едва ли не вся таблица Менделеева.

Что лечит чага

По словам Ериной, гриб обладает сильным лечебным эффектом. Это, пожалуй, одно из самых эффективных растительных лекарств.

— Если мы уже выделили онкологию, то я отмечу, что больные раком часто просят меня посоветовать препараты из чаги, — говорит врач.

Чага показан при раке желудка и легких для общего улучшения состояния больного. Он помогает снять болевой синдром, диспепсические явления.

В первой фазе болезни чага может сдержать размножение раковых клеток и стимулирует выработку Т-лимфоцитов (антител).

Противоопухолевые препараты на основе чаги не имеют токсических последствий, и хорошо переносятся больными.

— Кроме того, чагу назначают при проблемах с желудочно-кишечным трактом, в частности, при гастритах или язвах, — говорит врач.

По ее словам, чага также улучшает состояние при заболеваниях печени, желчного, поджелудочной железы и кишечника.

Это прекрасный иммуноукрепляющий и иммуностимулирующий фитопродукт.

Полугустой экстракт чаги является основным компонентом препарата Бефунгин для повышения иммунитета и лечения гастритов, язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Благодаря марганцу и хрому в составе, чага полезен при диабете и нарушениях работы поджелудочной железы.

Как принимать чагу

В аптеках есть большой выбор чаев, водно-спиртовых экстрактов, биодобавок в виде капсул.

К примеру, для чего пьют чай из чаги? Врач считает, что такой чай является отличной профилактикой диабета.

— Я рекомендую принимать чагу в каплях, по 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством воды. Курсом 30 дней, — объясняет Ерина.

Противопоказания

Чага может быть вреден, если его срезали с дерева, которое росло в неблагоприятных условиях, рядом с химическими предприятиями, к примеру. Поэтому врач советует покупать продукты на основе чаги от проверенных и ответственных производителей.

Кроме того, не рекомендуется принимать чагу

беременным и кормящим женщинам,

при аллергии,

перед операциями или при нарушении свертываемости крови,

при индивидуальной непереносимости.