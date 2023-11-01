Що таке чага, які хвороби лікує чага і чи дійсно лікує, для чого п’ють чай із чаги, чи є протипоказання для прийому препаратів із чаги… З цими і безліччю інших запитань, які цікавлять наших читачів, ми звернулися до постійної експертки, лікарки Марини Єріної.

– Про чагу у мене запитують багато пацієнтів, причому з різними захворюваннями, – з цього починає розмову Єріна.

Що таке чага

За словами Єріної, хоч гриб називають березовим, насправді він паразитує ще й на стовбурах вільхи, зрідка — горобини, в’яза та бука. В Україні його часто можна побачити у поліських лісах, чи в Карпатах.

Парадокс, але цей гриб-паразит з давніх-давен використовують у народній медицині. У літописах Х-ХІ століть є згадки про використання чаги для лікування шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, опорно-рухової та інших систем організму. Але насамперед – при пухлинах.

Зараз дивляться

Лікарка почала з історичного екскурсу, щоб наголосити на тому, що чагу в усі часи вважали лікувальним даром природи. Чага складається з понад 200 фітонутрієнтів і бета-глюканів. У цьому грибі міститься чи не вся таблиця Менделєєва.

Що лікує чага

За словами Єріної, гриб має сильний лікувальний ефект. Це, мабуть, одні з найбільш ефективних рослинних ліків.

– Якщо ми вже виокремили онкологію, то я зазначу, що хворі на рак часто просять мене порадити препарати із чаги, – каже лікарка.

Чага показаний при раку шлунка і легень для загального поліпшення стану хворого. Він допомагає зняти больовий синдром, диспепсичні явища.

У першій фазі хвороби чага може стримати розмноження ракових клітин та стимулює вироблення Т-лімфоцитів (антитіл).

Протипухлинні препарати на основі чаги не мають токсичних наслідків, і добре переносяться хворими.

– Крім того, чагу призначають при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, зокрема, при гастритах або виразках, – говорить лікарка.

За її словами, чага також покращує стан при захворюваннях печінки, жовчного, підшлункової залози та кишківника.

Це прекрасний імунозміцнюввльний та імуностимулюючий фітопродукт.

Напівгустий екстракт чаги є основним компонентом препарату Бефунгін для підвищення імунітету та лікування гастритів, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки.

Завдяки марганцю та хрому чага корисний при діабеті та порушеннях роботи підшлункової залози.

Як приймати чагу

В аптеках є великий вибір чаїв, водно-спиртових екстрактів, біодобавок у вигляді капсул.

Приміром, для чого треба пити чай з чаги? Лікарка вважає, що такий чай є відмінною профілактикою діабету.

– Я рекомендую приймати чагу у краплях, по 20-30 крапель 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі з невеликою кількістю води. Курсом 30 днів, – пояснює Єріна.

Протипоказання

Чага може бути шкідливим, якщо його зрізали з дерева, що росло в несприятливих умовах, поряд з хімічними підприємствами, приміром. Тож лікарка радить купувати продукти на основі чаги від перевірених та відповідальних виробників.

Крім того, не рекомендується приймати чагу

вагітним і жінкам, що годують,

при алергії,

перед операціями або при порушенні згортання крові,

при індивідуальній непереносимості.