В современном мире здоровое питание и эффективное производство продуктов приобретает все большее значение.

Речь не только о том, что мы потребляем, но и о том, чем кормят животных и какое влияние это имеет на качество пищи.

В животноводстве растет спрос на безопасные, природные решения, которые поддерживают здоровье животных и вместе с тем соответствуют современным стандартам устойчивого производства.

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Сегодня в сельском хозяйстве активно используют кормовые добавки, которые поддерживают здоровье животных, повышают производительность и уменьшают потребность в антибиотиках.

Одним из таких продуктов являются дрожжевые добавки — естественное, безопасное решение, улучшающее пищеварение, укрепляющее иммунитет и общее самочувствие животных.

Дрожжи — природные компоненты для поддержания иммунитета и пищеварения

Использование дрожжевых ингредиентов в кормлении животных — часть глобального тренда на уменьшение химической составляющей в производстве продуктов животного происхождения.

Европейское законодательство ограничивает применение профилактических антибиотиков, а потребители все чаще выбирают экологическую продукцию.

Именно поэтому решения на основе дрожжей становятся важной составляющей современного фермерства.

Природные добавки — не просто тренд, а ответ на современные вызовы. Важно не только достигать высоких производственных результатов, но и заботиться о благополучии животных, уменьшении воздействия на окружающую среду и ответственном потреблении ресурсов.

Дрожжевые продукты соответствуют этим критериям и способствуют развитию экологического и этического животноводства.

Украинская компания Энзим, ведущий производитель инновационных решений в сфере биотехнологий, уже много лет развивает направление Feed Solution — линейку дрожжевых ингредиентов, созданных с учетом потребностей современного животноводства.

Эти продукты содержат натуральные биологически активные вещества, в частности витамины группы B, ферменты, аминокислоты, а также пребиотики.

Все они способствуют росту полезной микрофлоры, улучшают усвоение кормов и укрепляют иммунитет животных.

Подтверждено наукой: меньше стресса — больше производительности. Взгляд экспертов Enzym Group

Дрожжевые добавки помогают уменьшить стресс у животных, улучшают работу кишечника и снижают потребность в антибиотиках.

В результате животные лучше себя чувствуют, реже болеют и эффективнее усваивают корм.

Для фермеров это означает стабильные показатели, меньшие затраты и предсказуемые результаты. Для потребителей — гарантия качественной и безопасной продукции: мяса, молока или яиц.

Дрожжевые добавки доказывают свою эффективность, но их потенциал только начинает раскрываться.

В будущем роль биотехнологий в животноводстве будет расти, ведь мир движется в направлении устойчивых, безопасных и экологических решений.

Инновации на основе природных компонентов откроют новые горизонты для улучшения здоровья животных и качества продукции, минимизируя негативное влияние на окружающую среду. Именно такие подходы станут ключевыми для фермеров.

Фото: компания Энзим