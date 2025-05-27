У сучасному світі здорове харчування та ефективне виробництво продуктів набуває все більшого значення.

Йдеться не лише про те, що ми споживаємо, а й про те, чим годують тварин та який вплив це має на якість їжі.

У тваринництві зростає попит на безпечні, природні рішення, які підтримують здоров’я тварин і водночас відповідають сучасним стандартам сталого виробництва.

Зараз дивляться

Сьогодні в сільському господарстві активно використовують кормові добавки, які підтримують здоров’я тварин, підвищують продуктивність і зменшують потребу в антибіотиках.

Одним із таких продуктів є дріжджові добавки — природне, безпечне рішення, що поліпшує травлення, зміцнює імунітет та загальне самопочуття тварин.

Дріжджі — природні компоненти для підтримки імунітету та травлення

Використання дріжджових інгредієнтів у годівлі тварин — частина глобального тренду на зменшення хімічної складової у виробництві продуктів тваринного походження.

Європейське законодавство обмежує застосування профілактичних антибіотиків, а споживачі все частіше обирають екологічну продукцію.

Саме тому рішення на основі дріжджів стають важливою складовою сучасного фермерства.

Природні добавки — не просто тренд, а відповідь на сучасні виклики. Важливо не лише досягати високих виробничих результатів, а й дбати про благополуччя тварин, зменшення впливу на довкілля та відповідальне споживання ресурсів. Дріжджові продукти відповідають цим критеріям і сприяють розвитку екологічного та етичного тваринництва.

Українська компанія Ензим, провідний виробник інноваційних рішень у сфері біотехнологій, вже багато років розвиває напрям Feed Solution — лінійку дріжджових інгредієнтів, створених з урахуванням потреб сучасного тваринництва.

Ці продукти містять натуральні біологічно активні речовини, зокрема вітаміни групи B, ферменти, амінокислоти, а також пребіотики.

Усі вони сприяють росту корисної мікрофлори, покращують засвоєння кормів і зміцнюють імунітет тварин.

Підтверджено наукою: менше стресу — більше продуктивності. Погляд експертів Enzym Group

Дріжджові добавки допомагають зменшити стрес у тварин, покращують роботу кишечника та знижують потребу в антибіотиках.

У результаті тварини краще себе почувають, рідше хворіють і ефективніше засвоюють корм.

Для фермерів це означає стабільніші показники, менші витрати та передбачувані результати. Для споживачів — гарантія якісної та безпечної продукції: м’яса, молока чи яєць.

Дріжджові добавки доводять свою ефективність, але їхній потенціал лише починає розкриватися.

У майбутньому роль біотехнологій у тваринництві буде зростати, адже світ рухається у напрямку сталих, безпечних та екологічних рішень.

Інновації на основі природних компонентів відкриють нові горизонти для покращення здоров’я тварин і якості продукції, мінімізуючи негативний вплив на навколишнє середовище. Саме такі підходи стануть ключовими для фермерів.

Фото: компанія Ензим