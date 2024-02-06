Молоко, основной продукт питания для многих, является предметом постоянных дискуссий относительно его влияния на здоровье пожилых людей. Давайте разберемся в плюсах и минусах, чтобы лучше понять, является ли молоко благом или погибелью для вашего самочувствия.

Многие врачи рекомендуют коровье молоко как часть здоровой диеты для пожилых людей, однако, некоторые все же склоняются к тому, что людям в возрасте вообще стоит избегать коровьего молока.

Чем полезно коровье молоко для пожилых людей

Медицинский консультант лондонского HarmonyHub Wellness предлагает сначала сосредоточиться на плюсах употребления молока.

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Итак, первое, молоко является прекрасным источником белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, необходимые для развития, восстановления мышц и различных функций организма. Он необходим для здоровой кожи, волос и мышечных клеток во всем теле.

Врача дополняет диетолог из США Зара Роулендс.

— Исследования показали, что употребление молока снижает риск потери мышц в пожилом возрасте, более того, увеличивает мышечную массу, чем улучшает физическую работоспособность, — отмечает Роулендс.

Второе — молочные продукты обеспечивают организм необходимым кальцием. Кальций и витамин D в молоке способствуют укреплению костей, что делает его ценным компонентом для предотвращения таких заболеваний, как остеопороз у пожилых людей.

Чем опасно коровье молоко для пожилых людей

Непереносимость лактозы. У значительной части населения планеты существует непереносимость лактозы, то есть, организм не вырабатывает фермента, необходимого для переваривания лактозы — сахара, который содержится в молоке. Это может привести к дискомфорту в пищеварительной системе, вздутию живота и диарее.

С возрастом эта проблема может постигнуть и пожилых людей, которые ранее с ней не сталкивались.

Содержание насыщенных жиров. Цельное молоко содержит насыщенные жиры, которые при чрезмерном потреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и проблемам с сердцем.

Выбор нежирного или обезжиренного молока смягчает это влияние.

Потенциальный аллерген. Молоко является распространенным аллергеном, и люди с аллергией на молоко могут испытывать побочные реакции — от легких до тяжелых.

Пить или не пить

— Для тех, кто не имеет непереносимости или аллергии, умеренное потребление молока может быть частью сбалансированной диеты, — заключает врач.

Димитра Триантафилиду, сотрудница лаборатории анализа пищевых продуктов из Греции, отметила, что в некоторых странах рекомендуют по крайней мере один стакан молока в день людям в возрасте 60+, в других странах — позволяют до трех порций молока в день.

При переносимости лактозы ежедневное употребление нежирных молочных продуктов не просто желательно, а полезно. На этом сходятся все специалисты.

Источник: Quora