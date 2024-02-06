Молоко, основний продукт харчування для багатьох, є предметом постійних дискусій щодо його впливу на здоров’я людей у поважному віці. Розберімося в плюсах і мінусах, щоб краще зрозуміти, молоко благо чи згуба для вашого самопочуття.

Багато лікарів рекомендують коров’яче молоко як частину здорової дієти для людей похилого віку, проте деякі все ж схиляються до того, що старшим людям взагалі варто уникати коров’ячого молока.

Чим корисне коров’яче молоко для людей похилого віку

Медичний консультант лондонського HarmonyHub Wellness пропонує спочатку зосередитися на плюсах вживання молока.

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Отож, по-перше, молоко є чудовим джерелом білка, що містить усі незамінні амінокислоти, необхідні для розвитку, відновлення м’язів і різноманітних функцій організму. Він необхідний для здорової шкіри, волосся та м’язових клітин у всьому тілі.

Лікаря доповнює дієтолог зі США Зара Роулендс.

– Дослідження показали, що вживання молока знижує ризик втрати м’язів у похилому віці, допомагає збільшити м’язову масу, чим покращує фізичну працездатність, – зазначає Роулендс.

Друге – молочні продукти забезпечують організм необхідним кальцієм. Кальцій і вітамін D у молоці сприяють зміцненню кісток, що робить його цінним компонентом для запобігання таким захворюванням, як остеопороз у людей похилого віку.

Чим небезпечне коров’яче молоко для людей похилого віку

Непереносність лактози. У значної частини населення планети існує непереносність лактози, тобто організм не виробляє ферменту, необхідного для перетравлення лактози – цукру, який міститься в молоці. Це може призвести до дискомфорту в травній системі, здуття живота та діареї. З віком ця проблема може спіткати і літніх людей, які раніше її не мали.

Уміст насичених жирів. Незбиране молоко містить насичені жири, які за умови надмірного споживання можуть призвести до підвищення рівня холестерину та проблем із серцем.

Вибір нежирного або знежиреного молока пом’якшує цей вплив.

Потенційний алерген. Молоко є поширеним алергеном, і люди з алергією на молоко можуть відчувати побічні реакції – від легких до важких.

Пити чи не пити

– Для тих, хто не має непереносність або алергії, помірне споживання молока може бути частиною збалансованої дієти, – підсумовує лікар.

Дімітра Тріантафіліду, співробітниця лабораторії аналізу харчових продуктів з Греції, зазначила, що у деяких країнах рекомендують принаймні одну склянку молока на день для людей віком 60+, в інших країнах – дозволяють до трьох порцій молока на день.

При переносності лактози щоденне вживання нежирних молочних продуктів не просто бажане, а корисне. На цьому сходяться всі фахівці.

Джерело: Quora