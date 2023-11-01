Проблемы с простатой, которые есть у большинства мужчин старшего возраста, требуют длительного лечения, а порой даже операции. Поэтому сексуальная активность мужчины меняется.

Врач Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV, можно ли заниматься сексом после удаления простаты.

Что такое простата

Простата, или предстательная железа, является частью мужской репродуктивной системы, которая выполняет несколько важных функций.

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Производство секрета, состоящего из различных компонентов, включая ферменты и вещества, которые обеспечивают жизнеспособность сперматозоидов, а также влияют на движение спермы.

Регуляция мочеотделения. Поскольку через центр простаты проходит мочеиспускательный канал, увеличение предстательной железы в размерах может затруднить процесс мочеиспускания.

— Проблемы с эрекцией могут быть предвестником, что в организме что-то не так. Поэтому чтобы поддерживать сексуальную активность, надо обратиться к врачу-урологу, — говорит специалист.

По словам медика, препараты для повышения потенции, например виагра, не выход. Ведь они помогают лишь в 30% случаев, а еще имеют побочные эффекты.

Игнорирование таких симптомов, как ослабление струи мочи, частое мочеиспускание днем и ночью, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, боль во время мочеиспускания и другие, могут быть признаками заболевания простаты или других медицинских состояний.

— Эректильная дисфункция возникает вследствие воспалительных процессов в малом тазу, проблем с сосудами, мышцами промежности и гормональным дисбалансом, — объясняет Андрей Кондратенко.

При появлении жалоб главное — не затягивать и своевременно обратиться за медицинской помощью. Тем более, что огромный стресс, в котором все мы сейчас живем, способен ускорить развитие заболевания.

Лечение простаты

Не следует забывать о такой проблеме, как рак предстательной железы. Золотым стандартом лечения заболевания является хирургическое вмешательство. Также иногда рекомендуют гормональную или лучевую терапию. И каждый из этих методов влияет на сексуальную активность мужчин.

При хирургическом вмешательстве у пациентов с раком предстательной железы удаляют простату. Если онкологический процесс обнаружен на ранней стадии, возможно выполнить нервосберегающую операцию, после которой эректильная функция и удержание мочи со временем восстанавливается.

На поздних стадиях это уже невозможно, поэтому эректильная функция с высокой долей вероятности будет утрачена навсегда.

Лучевая терапия может негативно влиять на кровеносные сосуды, которые преимущественно повреждаются во время облучения. Вследствие нарушения кровообращения возникают проблемы с эрекцией.

Гормональная терапия также снижает потенцию из-за концентрации тестостерона, мужского полового гормона, необходимого для возбуждения и сексуальной активности. Но после окончания лечения половая функция должна понемногу восстановиться.

Как восстановить потенцию после удаления простаты

— Восстановление половой функции может занять достаточно длительное время: от 6 месяцев до 2 лет. Главное — придерживаться рекомендаций врача и принимать соответствующие лекарства. Поэтому половую жизнь никто не запрещает, но надо с этим подождать, — говорит эксперт.

По его словам, на процесс реабилитации половой функции положительно влияют такие факторы, как здоровое питание, умеренные физические упражнения и психологическая поддержка.

Кроме того, врач напоминает, что мужчинам после 40 лет обязательно нужно регулярно посещать уролога, даже если нет никаких жалоб.