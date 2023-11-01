Проблеми з простатою, які має більшість чоловіків старшого віку, потребують тривалого лікування, а часом навіть і операції. Тож сексуальна активність чоловіка змінюється.

Лікар Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV, чи можна займатися сексом після видалення простати.

Що таке простата

Простата, або передміхурова залоза, є частиною чоловічої репродуктивної системи, яка виконує кілька важливих функцій.

Зараз дивляться

Вироблення секрету, що має у своєму складі різні компоненти, зокрема ферменти і речовини, які забезпечують життєздатність сперматозоїдів, а також впливають на рух сперми.

Регуляція сечовиділення. Оскільки через центр простати проходить сечовидільний канал, збільшення передміхурової залози у розмірах може ускладнити процес сечовиділення.

– Проблеми з ерекцією можуть бути передвісником, що в організмі щось не так. Тож, щоби підтримувати сексуальну активність, треба звернутися до лікаря-уролога, – каже фахівець.

За словами медика, препарати для підвищення потенції, наприклад віагра, не вихід. Адже вони допомагають лише в 30% випадків, а ще й мають побічні ефекти.

Ігнорування таких симптомів, як ослаблення струменю сечі, часте сечовипускання вдень і вночі, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, біль під час сечовипускання тощо, можуть бути ознаками захворювання простати чи інших медичних станів.

– Еректильна дисфункція виникає внаслідок запальних процесів у малому тазу, проблем із судинами, м’язами промежини та гормональним дисбалансом, – пояснює Андрій Кондратенко.

За появи скарг головне – не затягувати і своєчасно звернутися по медичну допомогу. Тим паче, що величезний стрес, у якому всі ми зараз живемо, здатний прискорити розвиток захворювання.

Лікування простати

Не слід забувати про таку проблему, як рак передміхурової залози. Золотим стандартом лікування захворювання є хірургічне втручання. Також інколи рекомендують гормональну або променеву терапію. І кожен із цих методів впливає на сексуальну активність чоловіків.

Під час хірургічного втручання у пацієнтів з раком передміхурової залози видаляють простату. Якщо онкологічний процесс виявлений на ранній стадії, можливо виконати нервозберігальну операцію, після якої еректильна функція та утримання сечі з часом відновлюється.

На пізніх стадіях це вже неможливо, тож еректильна функція з високою долею ймовірності буде втрачена назавжди.

Променева терапія може негативно впливати на кровоносні судини, які зазвичай пошкоджуються під час опромінювання. Внаслідок порушення кровообігу виникають проблеми з ерекцією.

Гормональна терапія також знижує потенцію через концентрацію тестостерону, чоловічого статевого гормону, необхідного для збудження і сексуальної активності. Але після закінчення лікування статева функція має потроху відновитись.

Як відновити потенцію після видалення простати

– Відновлення статевої функції може зайняти доволі тривалий час: від 6 місяців до 2 років. Головне – дотримуватися рекомендацій лікаря та приймати відповідні ліки. Тому статеве життя ніхто не забороняє, але треба з цим почекати, – каже експерт.

За його словами, на процес реабілітації статевої функції позитивно впливають такі фактори, як здорове харчування, помірні фізичні вправи та психологічна підтримка.

Крім того, лікар нагадує, що чоловікам після 40 років обов’язково потрібно регулярно відвідувати уролога, навіть якщо немає жодних скарг.