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Як покращити потенцію: ізраїльські вчені розробили пристрій, який схожий на ігрову консоль

31 Жовтня 2023, 19:27
Марина Мелехова редактор
Як покращити потенцію: ізраїльські вчені розробили пристрій, який схожий на ігрову консоль
Джерело: Unsplash

Сучасна медицина вирішує проблеми еректильної дисфункції чоловіків у різний спосіб – від віагри до помп. Розробники ізраїльського стартапу Ohh-Med Medical пропонують ще один.

Еректильна дисфункція — не вирок

Пристрій, орієнтований на чоловіків віком від 40 до 85 років, нагадує ігрову консоль, яка фіксує пеніс та завдяки низькочастотним радіохвилям регенерує тканини та покращує тривалість ерекції.


Як поліпшити потенцію

Дослідження показують, що дев’ять із десяти чоловіків, які протестували пристрій Vertica, лише за два тижні відчули його потужну силу і ефективність.

Зараз дивляться

Новий гаджет можна купити у Великій Британії разом із зарядним пристроєм та футляром за ціною, трохи вищою за 1 тис. фунтів стерлінгів  (приблизно 53 тис. грн).

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Джерело
Daily Mail
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Дослідження Секс хвороба
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