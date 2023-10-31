Сучасна медицина вирішує проблеми еректильної дисфункції чоловіків у різний спосіб – від віагри до помп. Розробники ізраїльського стартапу Ohh-Med Medical пропонують ще один.
Еректильна дисфункція — не вирок
Пристрій, орієнтований на чоловіків віком від 40 до 85 років, нагадує ігрову консоль, яка фіксує пеніс та завдяки низькочастотним радіохвилям регенерує тканини та покращує тривалість ерекції.
The games console-like device holds the penis aloft and zaps it with low frequency radio waves … https://t.co/SxrCLYPtxr via @MailOnline
— Ганна І. (@anni4ka2022) October 31, 2023
Як поліпшити потенцію
Дослідження показують, що дев’ять із десяти чоловіків, які протестували пристрій Vertica, лише за два тижні відчули його потужну силу і ефективність.
Новий гаджет можна купити у Великій Британії разом із зарядним пристроєм та футляром за ціною, трохи вищою за 1 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 53 тис. грн).