Зниження лібідо – що робити і чи допомагають гормони

Кожен час від часу може відчувати зниження сексуального потягу, це може бути пов’язано з фізіологічними причинами (проблеми з гормонами, захворювання статевих органів) чи психічними (депресія, стрес).
Гінеколог-ендокринолог Ольга Риженко розповіла, що робити, щоб повернути лібідо.
Рекомендації
- Важливо навчитися боротися зі стресом, перевтомою і проблемами у взаєминах.
- Якщо це пов’язано з прийомом комбінованих оральних контрацептивів, треба змінити їх.
- Вживання антидепресантів також призводить до зниження статевого потягу, тоді треба змінювати препарат чи дозування.
- Гіпотіреоз та гіперпролактинемія теж є причиною зниженого лібідо. Призначення препаратів, що нормалізують гормональний фон, поліпшить ситуацію.
- Сухість та біль у зоні статевих органів можна прибрати за допомогою свічок, кремів або лубрикантів.
- Вагінізм – допомога психолога та гінеколога.
– Висипайтесь, вчіться відпочивати, працюйте з психологом і робіть те, що дає особисто вам відчуття задоволення, – говорить Ольга Риженко.
Проте, за її словами, найчастіше людей цікавить застосування тестостерону і DHEA (поліфункціонального стероїдного гормону).
– На сьогодні FDA не схвалило жодного лікарського засобу на базі тестостерону для лікування сексуальних проблем у жінок. На ринку є пелети з тестостероном, але їх безпека не є перевіреною, – зазначає гінеколог.
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Щодо DHEA, то він може покращити ситуацію з лібідо, якщо у людини є недостатність функції наднирників, в інших ситуаціях він не є настільки безпечним і ефективним, тому рідко рекомендується.
– Він продається у вигляді БАДів, а, як ви пам’ятаєте, вони адекватно не контролюються, і доза гормона може коливатися у кожній таблетці. Також немає впевненості, що, окрім DHEA, у складі немає інших потенційно небезпечних речовин, – пояснює фахівець.
Тому у разі виявлення проблем з лібідо краще звернутися до фахівця, гінеколога чи психолога, який встановить причину та призначить лікування.