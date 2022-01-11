Чи можливо отримати оргазм уві сні? Сексолог Тетяна Славіна стверджує, що так.

Людина не завжди може запам’ятовувати це, проте він відбувається не лише уві сні, а й наяву.

– У чоловіків відбувається сім’явипорскування, у жінок – скорочення інтимних м’язів. Лише 4% людей підтверджують, що відчували оргазм, можливо, інші не пам’ятають? – пише Тетяна Славіна.

За її словами, це можливо, оскільки оргазм – це не лише робота статевих органів, а й мозку.

– Встановлено, що сновидіння співпадають із високоактивною стадією сну, коли частішає дихання, прискорюється серцебиття, в організмі відбувається вегетативна буря, яка і викликає приплив крові до геніталій. Геніталії надсилають сигнал у мозок: ми готові! Мозок моментально реагує на наповнення статевих органів кров’ю та відповідає оргазмом, – пояснює сексолог.

Чому люди бачать такі сни та отримують оргазм? Еротичний сон – один із проявів сексуальності, зазначає Тетяна Славіна.

– Такі сни часто бувають під час розлуки з коханою людиною. Іноді гормональний вибух (наприклад, під час вагітності) робить такий сюрприз. Але в будь-якому разі секс із Бредом Піттом уві сні – не зрада, – додає фахівець.

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Водночас такий прояв сексуальності – норма, як і повна відсутність еротичних снів. У цьому питанні все дуже індивідуально.