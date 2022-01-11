Возможно ли получить оргазм во сне? Сексолог Татьяна Славина утверждает, что да.

Человек не всегда может запоминать это, однако он происходит не только во сне, но и наяву.

— У мужчин происходит семяизвержение, у женщин — сокращения интимных мышц. Всего 4% людей подтверждают, что ощущали оргазм, может быть, остальные не помнят? — пишет Татьяна Славина.

По ее словам, это возможно, поскольку оргазм — это не только работа половых органов, но и мозга.

— Установлено, что сновидения совпадают с высокоактивной стадией сна, когда учащается дыхание, ускоряется сердцебиение, в организме происходит вегетативная буря, которая и вызывает прилив крови к гениталиям. Гениталии отправляют сигнал в мозг: мы готовы! Мозг моментально реагирует на наполнение половых органов кровью и отвечает оргазмом, — объясняет сексолог.

Почему люди видят такие сны и получают оргазм? Эротический сон — одно из проявлений сексуальности, отмечает Татьяна Славина.

— Такие сны часто бывают во время разлуки с любимым человеком. Иногда гормональный взрыв (например, во время беременности) преподносит такой сюрприз. Но в любом случае секс с Брэдом Питтом во сне — не измена, — добавляет специалист.

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При этом такое проявление сексуальности — норма, как и полное отсутствие эротических снов. В этом вопросе все очень индивидуально.