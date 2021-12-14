Секс — это очень важная составляющая отношений, но в какой-то момент пара может столкнуться с тем, что один из партнеров испытывает снижение сексуального влечения и не имеет желания заниматься сексом.

Сексолог Светлана Грабова рассказала, почему у мужчины может возникнуть недовольство интимом и что делать в такой ситуации.

— Чаще всего мужчина недоволен сексом, если ему просто не подходит то, что предлагает женщина. Ее фантазии не совпадают с его фантазиями, — говорит специалистка.

Также бывают негибкие, консервативные мужчины. Они не нацелены на саморазвитие в сексуальной сфере. По словам Грабовой, когда такой муж возвращается домой, а жена предлагает новые идеи, как разнообразить интим, для него это может быть стрессом. Потому что у него самого нет желания пробовать что-то новое. ⠀

Что делать, если партнер все время недоволен?

Недовольство партнера свидетельствует о том, что женщина не чувствует потребности своего мужчины, не пытается их понять и услышать. Особенно это касается сексуальных фантазий.

— Например, мужчина мечтает заняться сексом втроем, а женщина — о куннилингусе. Конечно, они находятся на разных сексуальных планетах, они просто не слышат, не понимают друг друга, — подчеркнула Грабова.

Стоит попробовать найти компромисс, выполнить фантазию, которая не противоречит вашим внутренним ценностям и убеждениям. Но для этого женщине нужно быть раскованной, открытой, не стесняться говорить о сексе.

Некоторые девушки боятся проявить себя, ведь им мешает:

чувство стыда — “вдруг мужчина подумает, что я распущена?”;

отрицательные убеждения — “фу, что он мне предложил? Этим только продажные женщины занимаются!”.

Такие мысли свидетельствуют о подавленной сексуальности. И тут проблема не в мужчине, который слишком много хочет или, наоборот, не хочет. А в том, почему женщина не позволяет себе тоже получать от этого удовольствие, предлагать свои правила игры. ⠀

Сексолог говорит, что нужно познавать себя, работать над своим развитием, раскрытием своей чувственности.

Источник: Светлана Грабова