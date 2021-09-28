Спад сексуального влечения: причины и что делать

Спад сексуального влечения — иногда он может наблюдаться у одного из партнеров. Это состояние, когда мужчина или женщина не испытывают желания вступать в интимную близость.
С чем это связано и как исправить ситуацию, на своей странице в Instagram написала психолог и сексолог Виктория Чупровская.
Причиной такого поведения может быть отсутствие коммуникации между партнерами, обида, ссора, навязчивые мысли.
По словам специалиста, с этим лучше разобраться на ранних стадиях жизни пары. При этом работать над этим должны два человека. Иногда такую ситуацию можно исправить с помощью шага навстречу и удовлетворения половой потребности партнера.
— Нам всем важно ощущать, что мы находимся на одной волне с нашим партнером, прежде чем заняться сексом, но иногда именно секс заставляет нас попасть на одну и ту же волну, — говорит Виктория Чупровская.
В то же время важно, чтобы партнер правильно мотивировал человека, у которого пропало желание. Делать это нужно с помощью прикосновений, ласк, а не просто заставлять.
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Если же он просто настаивает или давит, то можно и нужно отказаться, воспринимая это как игнорирование потребностей.