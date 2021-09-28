Спад сексуального потягу: причини і що робити

Спад сексуального потягу – іноді він може фіксуватися у одного з партнерів. Це стан, коли чоловік або жінка не мають бажання вступати в інтимну близькість.

З чим це пов’язано і як виправити ситуацію, на своїй сторінці в Instagram написала психолог і сексолог Вікторія Чупровська.

Причиною такої поведінки може бути відсутність комунікації між партнерами, образа, сварка, нав’язливі думки.

За словами фахівця, з цим краще розібратися на ранніх стадіях життя пари. Водночас працювати над цим мають двоє людей. Іноді таку ситуацію можна виправити за допомогою кроку назустріч і задоволення статевої потреби партнера.

– Нам усім важливо відчувати, що ми перебуваємо на одній хвилі з нашим партнером, перш ніж зайнятися сексом, але іноді саме секс змушує нас потрапити на одну і ту ж хвилю, – каже Вікторія Чупровська.

Водночас важливо, щоб партнер правильно мотивував людину, у якої зникло бажання. Робити це потрібно за допомогою дотиків, пестощів, а не просто змушувати.

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Якщо ж він просто наполягає або тисне, то можна і потрібно відмовитися, сприймаючи це як ігнорування потреб.