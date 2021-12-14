Секс – це дуже важлива складова стосунків, проте в якийсь момент пара може зіштовхнутися з тим, що один із партнерів відчуває зниження сексуального потягу та не має бажання займатися сексом.

Сексолог Світлана Грабова розповіла, чому у чоловіка може виникнути незадоволення інтимом та що робити у такій ситуації.

– Найчастіше чоловік незадоволений сексом, якщо йому просто не підходить те, що пропонує жінка. Її фантазії не збігаються з його фантазіями, – каже спеціалістка.

Також бувають негнучкі, консервативні чоловіки. Вони не націлені на саморозвиток у сексуальній сфері. За словами Грабової, коли такий чоловік повертається додому, а дружина пропонує нові ідеї, як урізноманітнити інтим, для нього це може бути стресом. Тому що у нього самого немає бажання пробувати щось нове. ⠀

Що робити, якщо партнер весь час незадоволений?

Незадоволеність партнера свідчить про те, що жінка не відчуває потреби свого чоловіка, не намагається їх зрозуміти і почути. Особливо це стосується сексуальних фантазій.

– Наприклад, чоловік мріє зайнятися сексом втрьох, а жінка — про кунілінгус. Звичайно, вони перебувають на різних сексуальних планетах, вони просто не чують, не розуміють одне одного, – наголосила Грабова.

Варто спробувати знайти компроміс, виконати фантазію, яка не суперечить вашим внутрішнім цінностям і переконанням. Але для цього жінці потрібно бути розкутою, відкритою, не соромитися говорити про секс.

Деякі дівчата бояться проявити себе, адже їм заважає:

почуття сорому – “раптом чоловік подумає, що я розпусна?”;

негативні переконання – “фу, що він мені запропонував? Цим тільки продажні жінки займаються!”.

Такі думки свідчать про пригнічену сексуальність. І тут проблема не в чоловікові, який занадто багато хоче або, навпаки, не хоче. А в тому, чому жінка не дозволяє собі теж отримувати від цього задоволення, пропонувати свої правила гри. ⠀

Сексолог каже, що потрібно пізнавати себе, працювати над своїм розвитком, розкриттям своєї чуттєвості.

Джерело: Світлана Грабова