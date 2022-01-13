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Секс

Снижение либидо – что делать и помогают ли гормоны

13 января 2022, 12:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Снижение либидо – что делать и помогают ли гормоны
Источник: Pixabay

Каждый время от времени может ощущать снижение сексуального влечения, это может быть связано с физиологическими причинами (проблемы с гормонами, заболевания половых органов) или психическими (депрессия, стресс).

Гинеколог-эндокринолог Ольга Рыженко рассказала, что делать, чтобы вернуть либидо.

Рекомендации

  • Важно научиться бороться со стрессом, переутомлением и проблемами в отношениях.
  • Если это связано с приемом комбинированных оральных контрацептивов, следует заменить их.
  • Употребление антидепрессантов также приводит к снижению полового влечения, тогда следует заменять препарат или дозировку.
  • Гипотиреоз и гиперпролактинемия тоже являются причиной пониженного либидо. Назначение препаратов, нормализующих гормональный фон, улучшит ситуацию.
  • Сухость и боль в зоне половых органов можно убрать с помощью свечей, кремов или лубрикантов.
  • Вагинизм – помощь психолога и гинеколога.
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— Высыпайтесь, учитесь отдыхать, работайте с психологом и делайте то, что дает лично вам ощущение удовольствия, — говорит Ольга Рыженко.

Однако, по ее словам, чаще всего людей интересует применение тестостерона и DHEA (полифункционального стероидного гормона).

— На сегодняшний день FDA не одобрило ни одного лекарственного средства на базе тестостерона для лечения сексуальных проблем у женщин. На рынке есть пеллеты с тестостероном, но их безопасность не проверена, — отмечает гинеколог.

 

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Публикация от АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ ЕНДОКРИНОЛОГ (@dr_olga_ryzhenko)

Что касается DHEA, то он может улучшить ситуацию с либидо, если у человека есть недостаточность функции надпочечников, в других ситуациях он не настолько безопасен и эффективен, поэтому редко рекомендуется.

— Он продается в виде БАДов, а как вы помните, они адекватно не контролируются, и доза гормона может колебаться в каждой таблетке. Также нет уверенности, что, кроме DHEA, в составе нет других потенциально опасных веществ, — объясняет специалист.

Поэтому при выявлении проблем с либидо лучше обратиться к специалисту, гинекологу или психологу, который установит причину и назначит лечение.

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